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Junts cree que el rechazo a su enmienda muestra la "debilidad extrema" del Gobierno

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Madrid, 16 jun (EFE).- Junts ha considerado este martes que la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar su enmienda a una moción del PP para pedir a la Cámara Baja que instara a Pedro Sánchez a convocar elecciones muestra la "debilidad extrema" del Ejecutivo.

La formación catalana se han pronunciado así en un comunicado después de la decisión de la Mesa -donde el PSOE y Sumar tienen mayoría- de no aceptar ni su enmienda ni la del PP que también pedía que la Cámara votara si instaba a Sánchez a un adelanto de los comicios.

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"Queda claro, tras esta decisión, la evidencia de la debilidad extrema en la que se encuentra el Gobierno del Estado español, incapaz de afrontar una sencilla votación en el pleno", ha argumentado el partido de Carles Puigdemont.

Junts ha tildado de "inaudita" esta decisión y ha recordado la proposición no de ley que presentaron en febrero de 2025 en la que pedían a Sánchez someterse a una cuestión de confianza y que la Mesa entonces "admitió a trámite sin ningún problema".

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En esa línea han defendido que tanto ahora como entonces ambas propuestas se basaban en "los mismos principios jurídicos y políticos".

La Mesa no ha admitido las enmiendas del PP y Junts al entender que "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno". EFE

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