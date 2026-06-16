El centrocampista Izan González ficha por el Girona hasta 2029

Girona, 16 jun (EFE).- El Girona ha anunciado este martes el fichaje del centrocampista Izan González, de 21 años, con un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

Nacido en Blanes (Girona) en 2004, González llegará a Montilivi procedente de la UE Cornellà, aunque el curso pasado jugó cedido en el Europa, de la Primera Federación, durante la primera mitad del curso y en el Granada, de LaLiga Hypermotion, durante la segunda mitad de la temporada.

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En su comunicado, el Girona destaca "la potencia física y la capacidad par cubrir metros" de Izan González, así como su "buena lectura táctica", que le permite "interpretar las diferentes fases del partido".

"Es un centrocampista polivalente, capaz de actuar tanto en labores más defensivas como en la construcción, con criterio en la salida de balón y seguridad en el pase. Además, aporta intensidad en la presión, recorrido sin balón y una notable capacidad para llegar a zonas de ataque", subraya el club rojiblanco.

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Pese a contar con media temporada de experiencia en el fútbol profesional, el Girona define a Izan González como "una apuesta deportiva de presente y de futuro, con margen de crecimiento pero con las condiciones necesarias para adaptarse a las exigencias de la élite".

El futbolista catalán es el segundo fichaje estival del Girona, tras la firma del delantero ucraniano de 21 años Oleksandr Pyshchur.

El club rojiblanco, que todavía no ha anunciado quién será el entrenador la próxima temporada tras la marcha de Míchel Sánchez, afrontará la campaña 2026-27 con el objetivo de regresar a Primera División después de perder la categoría en la última jornada. EFE

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