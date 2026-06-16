Bustinduy cree "insuficientes" las explicaciones del PSOE por el caso Leire Díez

San Sebastián, 16 jun (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que las explicaciones del PSOE sobre el caso Leire Díez "no son suficientes" y ha vuelto a exigir "transparencia y que se conozca toda la realidad".

Bustinduy ha hecho estas declaraciones este martes en San Sebastián, donde ha inaugurado el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores.

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El ministro se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las explicaciones ofrecidas por su socio de Gobierno en torno al caso de Leire Díez y ha opinado que "no son suficientes y que deberán serlo".

"Por lo tanto, lo mismo de siempre: transparencia y que se conozca toda la realidad", ha subrayado el ministro antes de la apertura del simposio, que reúne a expertos de más de 60 países para analizar los retos y oportunidades que plantea una sociedad cada vez más longeva.

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Ha opinado que con "los tiempos que corren parece casi una osadía reivindicar el concepto de lo amigable y de construir ciudades y sociedades más amigables, que tengan en cuenta las necesidades y el bienestar de todas las personas, también de las personas mayores".

"Así que creo que hoy se manda un mensaje muy poderoso al mundo entero aquí, creo que es ejemplar y vamos a seguir avanzando en construir un estado social que esté a la altura de las necesidades de nuestras sociedades", ha concluido. EFE

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