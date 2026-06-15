CCOO denuncia la opacidad de las comunidades del copago de los usuarios en dependencia

Madrid, 15 jun (EFE).- El sindicato CCOO ha denunciado la opacidad de las comunidades autónomas respecto a su aportación en la financiación del sistema de dependencia y la que realizan los usuarios a través del copago.

En la presentación del Observatorio Social de las Personas Mayores, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha explicado que mientras que se ha recuperado la aportación estatal que se sitúa en torno al 28 %, las administraciones autonómicas no publican los datos de copago de los dependientes.

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"El peso de los copagos es desconocido, seguro que tienen un peso mayor del que debieran", ha señalado Bravo, quien ha lamentado además que se estén reduciendo las listas de espera de la dependencia a costa de servicios de bajo coste y prestaciones de cuidados familiares no profesionales.

"El estado está financiando el 26-28 % cada año, pero el 72 % restante no sabemos cuánto están soportando las personas usuarias y cuánto están soportando los presupuestos autonómicos; las estimaciones que se están haciendo por parte de las universidades es que pueden estar entre un 20 y un 35 % la aportación de las personas usuarias", ha señalado.

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El responsable sindical ha recordado que el modelo del sistema de dependencia que arrancó en 2007 y que fue acordado en el ámbito social establecía la cofinanciación de un 50 % entre el estado y las comunidades.

Además el estudio del observatorio, que analiza la evolución demográfica, las pensiones, la dependencia y las condiciones de vida de las personas mayores, destaca el papel fundamental de la inmigración para rejuvenecer la estructura demográfica.

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Señala que el porcentaje de población mayor de 65 años ha pasado del 17 % en 2002 al 20,7 % en 2025, mientras que la población de 80 y más años ha aumentado del 3,9 % al 6,2 % en el mismo periodo. Paralelamente, la población extranjera ha crecido del 4,2 % al 14,1 % de la población total.

El observatorio señala que, aunque la inmigración continúa desempeñando un papel fundamental para rejuvenecer la estructura demográfica al concentrarse en edades laborales y reproductivas, el crecimiento sostenido de la población mayor desde la pandemia ha llevado a que las llegadas de personas migrantes ya no sean suficientes para compensar el envejecimiento como sucedía en etapas anteriores.

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Respecto a la brecha de género en las pensiones, el análisis muestra que tanto las pensiones en vigor como las nuevas altas son considerablemente más bajas para las mujeres que para los hombres, con diferenciales mensuales de 499 euros al mes en las primeras y de 333 euros en las segundas. EFE