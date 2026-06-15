Interior reconocerá con un distintivo la labor de las agentes en la visita del papa

Madrid, 15 jun (EFE).- El Ministerio del Interior reconocerá con un distintivo el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado durante la reciente visita del papa León XIV a España, que se entregará a todos los participantes en amplio dispositivo policial desplegado en el viaje a Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

Grande-Marlaska, según Interior, anunciará la creación de este distintivo esta tarde en al acto de entrega de las condecoraciones de la Orden del Mérito a la Seguridad, que se celebrará en el Museo del Prado y donde felicitará a los agentes por su labor, tanto a los de la Policía Nacional, como de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, la Policía Canaria y los cuerpos locales.

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Para el dispositivo se desplegaron, según las previsiones de la operación Gracia, 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid; 5.600 mossos; unos 500 agentes de la guardia urbana catalana y otros 200 de la policía canaria.

Por otro lado, el ministro condecorá con la Gran Cruz al Mérito de la Seguridad, la máxima distinción de Interior, a la presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta primera del Gobierno entre 2018 y 2021, Carmen Calvo.

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La Placa de la Orden del Mérito a la Seguridad recaerá en el Fondo de Becas Soledad Cazorla, dedicado al apoyo de menores huérfanos como consecuencia de la violencia machista.

Asimismo, las cruces de oro se entregarán a dos responsables del Ministerio del Interior con dilatadas trayectorias en puestos de responsabilidad: Elena Garzón, directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, y José Antonio Rodríguez, ex director general de Coordinación y Estudios.

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En el acto se otorgarán cuatro cruces de plata, dos de ellas a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: el inspector de Policía Nacional Carlos Cano y el teniente coronel de la Guardia Civil Ernesto Segura.

También merecerá la Cruz de Plata al Mérito de la Seguridad Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas -la reacción ciudadana contra el narcotráfico en Algeciras y el Campo de Gibraltar-.

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Será otorgada también esa distinción al director de cine Agustín Díaz Yanes por la difusión del trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra ETA, como en su película 'Un fantasma en la batalla'. EFE