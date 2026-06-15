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La UCO detecta ingresos de origen desconocido a un guardia civil investigado en caso Koldo

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Madrid, 15 jun (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que un guardia civil investigado en el caso Koldo, Rubén Villalba, tuvo ingresos en efectivo "de origen desconocido" que ascienden a 145.049 euros entre 2017 y 2023, un período en el redujo los pagos con tarjeta.

La UCO ha aportado un informe patrimonial sobre Rubén Villalba, que está investigado en el caso Koldo, en la Audiencia Nacional, por trabajar presuntamente con el comisionista Víctor de Aldama, facilitando líneas de comunicación seguras para los miembros de la presunta trama y adoptando medidas de seguridad, por las que cobraría una contraprestación económica.

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La Guardia Civil considera que Rubén Villalba, investigado por presuntos delitos de cohecho y organización criminal, tuvo una "fuente de efectivo de origen desconocido, más allá del observado en sus ingresos en cuenta" puesto que entre 2017 y 2023 ingresó en efectivo 145.049 euros, redujo las retiradas en cajero y pasó a disminuir los gastos con la tarjeta bancaria del núcleo familiar.

Según la Guardia Civil, no se tiene constancia de que Villalba declarase ante Hacienda estos ingresos en efectivo y destaca una operación: 14.000 euros pagados por un ascensor, para los que previamente se introdujo dicha cantidad en una cuenta, en tres ingresos en efectivo o cómo se triplicaron las amortizaciones de la hipoteca en 2022 respecto a 2021 y se mantuvo la amortización en 2023.

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La Guardia Civil también destaca que este guardia civil compró en noviembre de 2022 un reloj Rolex por 10.050 euros.

La UCO también ha realizado un informe acerca de Rogelio Pujalte, un investigado en este procedimiento que en febrero de 2024 advirtió a Koldo García que no debía usar Telegram, de lo que los investigadores dedujeron que ambos sabían que el exeasesor ministerial estaba siendo investigado.

Los investigadores han hallado ingresos de 9.728.103 euros en su empresa, Depósito Judicial de Murcia, y destaca que una compañía de Aldama, Deluxe Fortune, ingresó en julio de 2020 100.000 euros a la empresa vinculada a Pujalte, de la que partieron además transferencias hacia sus hijas.

Este informe de la UCO se ha incorporado al procedimiento que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, y que continúa avanzando después de que finalizase el juicio en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, y cuya sentencia se espera para los próximos días.

Por otro lado, el Tribunal de Instancia número 17 de Madrid ha solicitado en un escrito remitido al Tribunal Supremo que le facilite el correo electrónico que el exasesor de Transportes Koldo García envió a la exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera que contenía una imagen de Jésica Rodríguez "con lencería y camisón".

Esta diligencia se ha practicado en el marco de la demanda que ha interpuesto Rodríguez al director del diario El Español Pedro J. Ramírez y al periodista Jorge Calabrés por vulneración del derecho al honor. EFE

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