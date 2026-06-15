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La Guardia Civil señala que Cerdán ordenó autorizar viajes de Leire Díez a cargo del PSOE e identifica seis en 2024

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La Guardia Civil ha señalado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán dio la orden de que "cualquier viaje" solicitado por la exmilitante socialista Leire Díez "se tuviese por autorizado" y se sufragase con "los recursos del partido", localizando seis desplazamientos entre abril y agosto de 2024.

En un nuevo informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) recoge viajes de Díez a Bilbao, Zaragoza, Jerez de la Frontera y Santander, en avión y en tren.

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Uno de ellos, el de Zaragoza, lo compartió, precisan, con el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado por el juez Santiago Pedraz como presunto miembro de la supuesta red que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Los agentes indican que el PSOE entregó, ante el requerimiento de información autorizado por la Audiencia Nacional, el "Informe sobre la gestión de los gastos de viajes en el PSOE relativos a Santos Cerdán y otras personas durante los años 2024 y 2025".

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Ese informe explicaba que, como máximo responsable de la Organización, Cerdán "no requería de autorización alguna para la contratación de medios de transporte y alojamientos", señalan.

Y respecto a Díez, exponen que Cerdán "habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma se tuviese por autorizado". "Así las cosas, Leire se comunicaba directamente con el personal de la Secretaría de Organización para que fuesen reservados los viajes que necesitaba, sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión", añaden.

La UCO cita del informe elaborado por el PSOE que Cerdán "dio instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por Leire Díez, de tal forma que esta se comunicaba personalmente con el personal de la Secretaría para, verbalmente o mediante WhatsApp, solicitar viajes que a su vez se encargaban a la agencia de viajes."

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