Estabilizado el incendio forestal de Padrón (A Coruña)

Santiago de Compostela, 15 jun (EFE).- El incendio forestal declarado el pasado viernes en el municipio de Padrón (A Coruña) ha sido dado como estabilizado este lunes y la Xunta ha desactivado la situación 2 de emergencia.

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el fuego ha sido estabilizado a las 10:56 horas tras quemar 350 hectáreas, según las últimas estimaciones.

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Además, se ha desactivado la situación 2 de emergencia, que se había decretado el sábado por la cercanía de las llamas a las poblaciones de Cruxeiras de Abaixo e Sobrerribas.

El incendio, que se extendió al municipio vecino de Teo, obligó también a realizar desalojos durante el fin de semana, marcado por las elevadas temperaturas.

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El fuego fue declarado a las 16:01 horas del pasado viernes y para su extinción se han movilizado hasta ahora, de forma acumulada, siete técnicos, 70 agentes, 102 brigadas, 73 motobombas, cinco palas, nueve unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones

La Xunta mantiene activa la situación 2 en el incendio forestal declarado el sábado por la noche en Boborás (Ourense), una medida preventiva decretada por la proximidad del fuego al núcleo de Vecoña.

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De acuerdo con las últimas estimaciones, ese incendio afecta a unas 150 hectáreas. EFE