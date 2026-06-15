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Estabilizado el incendio forestal de Padrón (A Coruña)

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Santiago de Compostela, 15 jun (EFE).- El incendio forestal declarado el pasado viernes en el municipio de Padrón (A Coruña) ha sido dado como estabilizado este lunes y la Xunta ha desactivado la situación 2 de emergencia.

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el fuego ha sido estabilizado a las 10:56 horas tras quemar 350 hectáreas, según las últimas estimaciones.

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Además, se ha desactivado la situación 2 de emergencia, que se había decretado el sábado por la cercanía de las llamas a las poblaciones de Cruxeiras de Abaixo e Sobrerribas.

El incendio, que se extendió al municipio vecino de Teo, obligó también a realizar desalojos durante el fin de semana, marcado por las elevadas temperaturas.

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El fuego fue declarado a las 16:01 horas del pasado viernes y para su extinción se han movilizado hasta ahora, de forma acumulada, siete técnicos, 70 agentes, 102 brigadas, 73 motobombas, cinco palas, nueve unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones

La Xunta mantiene activa la situación 2 en el incendio forestal declarado el sábado por la noche en Boborás (Ourense), una medida preventiva decretada por la proximidad del fuego al núcleo de Vecoña.

De acuerdo con las últimas estimaciones, ese incendio afecta a unas 150 hectáreas. EFE

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