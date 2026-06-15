Ergin Ataman deja el banquillo del Panathinaikos tras tres temporadas

Redacción deportes, 15 jun (EFE).- El Panathinaikos anunció este lunes la marcha de su entrenador, el turco Ergin Ataman, tras tres temporadas en el banquillo y dos días después de perder la liga griega frente a su eterno rival, el Olympiacos, con lo que cerró una temporada en la que el equipo no logró clasificarse para la Final a Cuatro de la Euroliga.

El club lo hizo oficial a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que agradece su labor y recuerda los éxitos obtenidos durante su etapa como técnico, cuatro títulos entre los que destaca la Euroliga conquistada en Berlín en 2024.

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En su mensaje de despedida, el técnico se mostró orgulloso por haber trabajado para el Panahthinaikos en Atenas, una ciudad donde aseguró haber pasado una época "fantástica".

"Estoy orgulloso de estos tres años y estos cuatro títulos, empezando por volver a ser campeón de la Euroliga. Toda mi vida recordaré estos momentos, la gran afición y el apoyo que nos ha dado toda la familia del Panathinaikos (...) Muchas gracias por estos tres años que hemos pasado juntos pero ahora es tiempo de una nueva etapa para todos nosotros", dijo.

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Por su parte, el presidente de la entidad ateniense, Dimitris Giannakopoulos reconoció que fue "un sueño" haber trabajado con Ataman, al que definió como su "persona favorita" en el baloncesto europeo. "Eso nunca cambiará", aseguró el dirigente, que recordó que el turco les llevó en un solo año de la decimoséptima posición "a la cima de Europa". EFE