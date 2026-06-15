El torneo de Madrid de pádel homenajeará a Alejandra Salazar en puertas de su retirada

Madrid, 15 jun (EFE).- El torneo de Madrid de Premier Padel, que se disputará del 1 al 6 de septiembre de este año, rendirá homenaje a la jugadora madrileña Alejandra Salazar, la más laureada de la historia de este deporte, quien se retirará al final de esta temporada.

En la presentación de la prueba, celebrada este lunes en el Movistar Arena, donde se jugará el torneo, se dio a conocer el acto de reconocimiento que se brindará a Salazar, de 40 años, siete veces campeona del mundo, número uno del ránking en diferentes etapas entre 2009 y 2022 y quien ostenta el récord de títulos de World Padel Tour (52), la liga que dio paso a Premier Padel.

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El de Madrid será la última competición en la capital en la participe Salazar, quien cerrará su etapa en el circuito profesional en las finales de Barcelona en diciembre después de 26 años en activo.

“Lo afronto de manera superespecial, con mucha tranquilidad y alegría y también con orgullo. Tengo muchas ganas de hacerlo bien y devolverles todo el cariño a la gente que me ha ha apoyado. Será mi último baile y espero no tropezarme. Si pudiera llegar a la final, sería maravilloso”, señaló Salazar ante el que será su despedida de Madrid.

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Preguntada cómo le gustaría ser recordada, la jugadora madrileña, número trece de la clasificación mundial, respondió: “Como alguien que lucha hasta el final, que no deja de creer, que compite con ‘fair play’ y mucha alegría y que ha intentado sacar lo mejor de mí misma y de mis compañeras en cada comento”.

En la presentación, estuvieron otros jugadores, como el madrileño Alejandro Galán, número tres en el ránking, y Marta Ortega, la décima en la clasificación femenina.

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También hubo representantes institucionales, entre ellos, el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, el de Premier Padel, David Serrahima, y el presidente de Esedos Events, Joan Cuscó, la empresa promotora de los torneos del circuito en España.

Es la quinta edición del torneo de Madrid, que tiene categoría P1, un peldaño por debajo de los ‘majors’, y que es uno de los seis que se celebran en España en el calendario de Premier Padel, junto con Barcelona, Málaga, Valencia, Gijón y Valladolid. EFE

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