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El Supremo inadmite un recurso de Aragón contra la reubicación de menores migrantes

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Madrid, 15 jun (EFE).- El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso de Aragón en relación a la reubicación de menores migrantes no acompañados que impulsó el Gobierno al considerar que el objetivo recurrido -la no respuesta del Gobierno a un requerimiento de información- no es susceptible de impugnación.

Así lo señala el Alto Tribunal en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que inadmite, sin entrar al fondo del asunto, el recurso contencioso-administrativo de Aragón contra el silencio del Ejecutivo central a un requerimiento formulado para que explicase cómo aplicaba los criterios para la reubicación de los menores.

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Aragón, como casi todas las comunidades presididas por el PP, ha ejercido una oposición frontal a este modelo de acogida impulsado por el Gobierno y ha sido una de las más beligerantes en el terreno judicial, al interponer varios recursos contra diferentes decisiones adoptadas en el marco de este nuevo sistema.

En este caso, el Supremo ha dado la razón al Ejecutivo central, que pidió que se desestimara el recurso "por falta de actividad administrativa impugnable".

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El pasado mes de diciembre, el mismo tribunal ya rechazó suspender cautelarmente el cupo de menores migrantes no acompañados que corresponde acoger a cada comunidad autónoma, fijado en un real decreto que se aprobó en agosto y que Baleares, Comunidad Valenciana o Andalucía habían pedido frenar.

Y un mes después, rechazó la petición de la Comunidad de Madrid para suspender cautelarmente el inicio del procedimiento para trasladar a doce menores extranjeros no acompañados a esta región desde Ceuta y Canarias, al considerar que provocaría "graves daños".

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han señalado que ya son cinco los "varapalos judiciales" contra el Gobierno de Aragón desde la aprobación del real decreto ley para la acogida de menores, a lo que se suman otras resoluciones desfavorables contra otras comunidades como Andalucía, Baleares o Comunidad Valenciana.

Este departamento ha subrayado que los criterios para la reubicación de los niños y adolescentes han sido públicos desde el principio y fueron trabajados en las diferentes Conferencias Sectoriales, "sin que ninguna comunidad autónoma propusiese criterios alternativos".

Desde el ministerio que dirige Sira Rego han defendido este sistema, que ha permitido destensar los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, lo que se ha traducido en una mejor atención a los niños y adolescentes.

Según la ministra, el Gobierno de España hace "lo contrario a lo que hacen la derecha y la ultraderecha allá dónde gobiernan": "Nosotros reforzamos derechos donde otros pactan racismo. Y esto no se negocia", ha sentenciado. EFE

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