El PP acusa a Zapatero de querer "enredar" al pedir más tiempo para declarar por las joyas

Madrid, 15 jun (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero haya pedido más tiempo para declarar ante el juez por las joyas halladas en su oficina, si es que "tenía tan claro de dónde eran", y cree que lo hace como "una forma de enredar".

"No entiendo por qué necesita tanto tiempo si él tenía tan claro de dónde eran (las joyas), por qué necesita tiempo para buscar los justificantes. Yo creo que es todo una forma de enredar", ha dicho este lunes en el Congreso preguntada por el aplazamiento solicitado por Zapatero de la parte de su declaración judicial referida a las joyas, del que ha informado la Cadena SER.

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En opinión de la portavoz del PP en el Congreso, Zapatero "ha mentido a mucha gente", entre ella a compañeros de su propio partido, el PSOE, y ha afirmado que "va a tener que dar muchas explicaciones" sobre estas joyas y sobre otros asuntos por los que está imputado en el caso Plus Ultra, por los que está citado a declarar este miércoles y jueves en la Audiencia Nacional.

"Zapatero tiene que dar explicaciones de por qué tenía unas joyas que no había declarado, por qué tenía ese incremento patrimonial, quién se las dio y a cambio de qué. Y tiene que dar explicaciones también de todos los amaños y del tráfico de influencias por el que también está siendo juzgado", ha añadido. EFE

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