El IBEX sube el 1,44 % y toca máximos en los 19.000 puntos, tras el acuerdo de paz en Irán

Madrid, 15 jun (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, ha abierto este lunes con una subida del 1,44 % y ha tocado nuevos máximos históricos por encima de los 19.000 puntos, después de que Estados Unidos e Irán hayan alcanzado un acuerdo de paz que permitirá la apertura del estrecho de Ormuz.
En los primeros compases de la sesión, el IBEX 35 alcanza los 19.033,8 puntos, tras sumar ese 1,44 %. En el año, avanza el 9,97 %.
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Tras el citado acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 4,42 %, hasta los 83,40 dólares el barril. EFE
(foto)(vídeo)
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