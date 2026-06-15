Espana agencias

El IBEX sube el 1,44 % y toca máximos en los 19.000 puntos, tras el acuerdo de paz en Irán

Guardar
Google icon

Madrid, 15 jun (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, ha abierto este lunes con una subida del 1,44 % y ha tocado nuevos máximos históricos por encima de los 19.000 puntos, después de que Estados Unidos e Irán hayan alcanzado un acuerdo de paz que permitirá la apertura del estrecho de Ormuz.

En los primeros compases de la sesión, el IBEX 35 alcanza los 19.033,8 puntos, tras sumar ese 1,44 %. En el año, avanza el 9,97 %.

PUBLICIDAD

Tras el citado acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 4,42 %, hasta los 83,40 dólares el barril. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Banderas y camisetas, estrellas del Mundial en las 54.000 tiendas de 'souvenirs' en España

Infobae

Más de 13.500 personas murieron en listas de espera de la dependencia en cinco meses

Infobae

El turismo de compras generó un gasto superior a los 11.000 millones en 2025, un 4,7 % más

Infobae

Banderas y camisetas, 'estrellas' del Mundial en las 54.000 tiendas de souvenir en España

Infobae

Gafas de sol: 5 claves para elegir la mejor versión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

DEPORTES

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

Las 5 razones por las que España puede volver a ser campeón del mundo

España inicia su aventura en el Mundial 2026: primera parada, Cabo Verde