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Vox pide que la Asamblea "condene los sucesivos y graves escándalos de corrupción" de Sánchez y que reclame elecciones

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Vox en Madrid ha pedido que la Asamblea "condene los sucesivos y graves escándalos de corrupción" que afectarían al Gobierno de España y al entorno del presidente, Pedro Sánchez, y que la Cámara reclame elecciones generales anticipadas.

La formación encabezada por Isabel Pérez Moñino ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que alerta de la "espiral de degradación sin precedentes" que en la que considera que está "sumiendo" a España esta "corrupción".

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Es por ello que abogan por reclamar estos comicios adelantados para "dar voz a los españoles en las urnas frente a la corrupción política, moral y económica que ha guiado la gestión de Pedro Sánchez".

En la iniciativa apuntan a la "tupida red de influencias" que habrían permitido desplegar "sin apenas retorsiones, la mayor trama de corrupción política, moral y económica" de la Historia de España.

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Sostiene la formación que la misma llega desde la moción de censura a los indultos y amnistía a políticos catalanes presos y el "asalto generalizado a todas y cada una de las instituciones del Estado".

"Pero junto al asalto institucional y a las cesiones al chantaje separatista, la invasión migratoria y la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes también representan el mayor exponente de la corrupción política de Sánchez", sostiene la formación, que también apunta a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Barcelona y la muerte de guardias civiles en la lucha contra el narcotráfico en la Línea de la Concepción.

"El tiempo y las innumerables fechorías del gobierno de Pedro Sánchez muestran claramente cómo lo peor de Sánchez está siempre por llegar. De este modo, a la imputación y a la sombra de corrupción que acechan a su mujer, a su hermano, a sus colaboradores más estrechos y ex secretarios de organización de su partido y a numerosos colaboradores, se une ahora, por primera vez en la Historia de España, la imputación de un ex presidente de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero", rematan desde la formación.

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