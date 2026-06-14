Sumar espera el empujón del Gobierno para que avance la ley de nacionalidad saharaui

Madrid, 14 jun (EFE).- La proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española no progresa como esperaban sus impulsores, aunque creen que con un empujón del Gobierno podría estar lista antes de verano o a más tardar justo después.

Consideran que si esta ley no ha avanzado más rápido es porque el Ejecutivo no da señales, ni a favor ni en contra, según explican a EFE fuentes de Sumar, subrayando que es un tema peliagudo para la parte socialista del Ejecutivo después del volantazo del presidente, Pedro Sánchez, en 2022, al abandonar la posición histórica de España sobre el Sáhara y respaldar los planes autonomistas de Marruecos.

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Una posición "absolutamente errada" -lamentan en Sumar-, que critican este giro para adoptar la posición de Francia, "que es lo que han hecho".

En todo caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores guarda silencio sobre esta ley de nacionalidad saharaui como también lo ha hecho en relación con la muerte del dirigente del Frente Polisario Lahbib Mohamed Abdelaziz, y otros dos combatientes en un ataque marroquí ocurrido el domingo.

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Únicamente, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se limitó a apelar a la prudencia cuando fue preguntada tras el pasado Consejo de Ministros.

Después de que la proposición de ley estuviera enterrada en un cajón durante más de un año, consiguió ponerse en marcha el pasado 28 de abril al constituirse en el Congreso la ponencia, un paso que en Sumar vieron con optimismo hasta el punto de que pensaron que no serían necesarias más de un par de reuniones para aprobar el dictamen en comisión y pasar a su votación en el pleno, ya que había un acuerdo amplio.

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Sin embargo, todo indica que será complicado que la iniciativa se pueda aprobar en el periodo actual de sesiones, ya que sólo quedan dos plenos ordinarios y además no se ha fijado fecha para otra reunión de la ponencia.

Pese a ello, el PSOE recalca su compromiso con esta ley y su "interés" en que salga adelante, según han señalado a EFE fuentes socialistas.

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Aseguran que se sigue negociando y hablando con los distintos grupos, especialmente con Sumar, para poder llegar "al mejor consenso político a la vez que el texto tenga solidez técnica".

El PSOE, que el 25 de febrero de 2025 fue el único partido que votó en contra de la toma en consideración de esta iniciativa, es una de las fuerzas políticas que ha presentado enmiendas a la proposición de ley, unos cambios que Sumar podrían asumir en su totalidad porque los consideran positivos para la norma.

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Además de las enmiendas socialistas, han presentado también PP, ERC, EH Bildu y la propia Sumar, la mayoría duplicadas y que no son contradictorias con el espíritu de la ley salvo alguna del grupo popular, considera Sumar, como las que piden la supresión del artículo 1 y del artículo 2 (la proposición sólo tiene dos artículos, una disposición adicional y cinco finales) después de haber votado a favor de la toma en consideración.

Sumar ha agrupado las enmiendas aceptadas, que son la mayoría, en cinco o seis transaccionales, excepto las del PP, que consideran que no aportan nada.

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La proposición de ley de Sumar pretende llevar a cabo una reparación histórica al defender que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976, bajo administración de España, puedan acceder a la nacionalidad española.

Y plantea además la posibilidad de conceder la nacionalidad a los descendientes de los saharauis nacidos antes de 1976, dando un plazo de cinco años desde que lo consigan sus progenitores. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8000088128)