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Nsongo Bil, tras renovar con el Dépor hasta 2030: "Es un sueño"

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A Coruña, 13 jun (EFE).- El delantero camerunés Nsongo Bil no escondió su satisfacción por haber ampliado su vinculación con el Deportivo hasta el 30 de junio de 2030.

“Para mí esto es un sueño. Estoy contento de estar aquí, me gusta mucho la ciudad, la afición y el club. Todo eso me da ganas y fuerzas para seguir trabajando, para defender los colores del Dépor”, manifestó el atacante a los medios oficiales del club gallego.

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El futbolista africano, que el próximo 21 de septiembre cumplirá 22 años, llegó al Dépor en el verano de 2024 para reforzar al Fabril y, en apenas dos campañas, se ha convertido en una de las grandes ilusiones del deportivismo.

“Mi familia es lo más importante para mí, sobre todo mi madre porque cuando ella está conmigo yo me siento muy feliz y puedo hacer muchos más esfuerzos”, declaró el jugador.

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Tras disputar 31 partidos y marcar 5 goles en su primer curso con el filial, su explosión definitiva llegó en esta última temporada, en la que firmó 12 goles con el Fabril antes de dar el salto definitivo al primer equipo tras despuntar en el duelo de la Copa del Rey contra el Sabadell.

Desde entonces, el camerunés ha sido alineado por Antonio Hidalgo en 17 partidos de LaLiga Hypermotion, en los que anotó 6 goles, uno de ellos decisivo para certificar matemáticamente el regreso a Primera División en el José Zorrilla de Valladolid, y repartió 1 asistencia. EFE

dmg/jpd

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