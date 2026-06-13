Los vuelos con órganos para trasplante en España superan el millar en 2025

Madrid, 13 jun (EFE).- La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha gestionado en 2025 más de mil operativos aéreos (1.045) para trasplante de órganos en España, una cifra muy por encima de los realizados hace una década en nuestro país, entre los que destaca el crecimiento en el transporte de corazones por avión en los últimos años.

Estos son algunos de los datos que detalla la ONT en un informe que acaba de publicar el organismo, en el que se especifica que el destacado nivel de actividad de donación y trasplante de órganos de los últimos dos años se traduce en un elevado número de operativos aéreos, según detalla el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

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Tras el récord de 2024 con 1.159 vuelos para trasplante, el año pasado se transportaron 1.045 órganos por vía aérea, una cifra ligeramente inferior en línea con la leve disminución del número de trasplantes (-2 %).

Si bien destaca el crecimiento en el transporte de corazones (198) por avión en los últimos años, un dato directamente relacionado con el incremento de la actividad de trasplante cardiaco (+12 %) registrado en 2025.

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El resto de órganos que se transportaron por vía aérea, a menudo para el trasplante de pacientes en situación de urgencia cero, fueron 290 riñones, 276 hígados, 243 pulmones, 29 páncreas y los órganos necesarios para la realización de 8 trasplantes multiviscerales.

En lo que respecta al riñón, el órgano más trasplantado, de los 290 trasladados por vía aérea, 138 (47 %) se destinaron al trasplante de pacientes altamente sensibilizados (con grandes dificultades para trasplantarse por razones inmunológicas), y siempre se transportan en vuelo regular a cargo de la tripulación, al ser un órgano que resiste tiempos más prolongados de isquemia.

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El traslado con el equipo médico creció en 2025 con respecto al año anterior, con 561 órganos (54 %) transportados con el equipo responsable de su obtención, mientras que 483 viajaron custodiados por la tripulación del avión, sin que ningún sanitario fuera con ellos.

En 2025 los aeropuertos españoles intervinieron en 2.389 ocasiones en los diferentes operativos realizados. El aeropuerto Madrid-Barajas es el que registró mayor actividad, con 516 intervenciones, lo que supone casi un 22 % del total, seguido del de Barcelona, con 399 intervenciones.

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En cuanto a las compañías aéreas implicadas en el traslado de órganos en 2025, en 272 ocasiones se trató de compañías comerciales (27 %) y en 728 de compañías privadas (73 %). Atlantic, Initium y CNAIR son las compañías privadas con mayor actividad. EFE