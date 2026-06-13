Russell logra la 'pole', Hamilton en primera fila y Antonelli sale tercero en Montmeló

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán decimosexto y el vigésimo segundo, respectivamente.

Russell, de 28 años, logró la décima 'pole' de su carrera -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 14 segundos y 679 milésimas, 64 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) -que sale segundo- y con 319 de ventaja sobre el otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial.

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El inglés Lando Norris (McLaren), último ganador en el Circuit y que defiende título, marcó el cuarto crono y acompañará a Antonelli en la segunda fila de la parrilla. Una por delante de la que ocuparán los dos pilotos de Red Bull: el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen -quinto- y el francés Isack Hadjar.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará decimotercero, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la decimonovena posición. EFE