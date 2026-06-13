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Rubi: El Málaga, "con juego, te hace bastantes cosas"

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Almería, 13 jun (EFE).- Joan Francesc Ferrer 'Rubi', técnico del Almería, dijo que su equipo va "a tope" a la ida de la final por el ascenso a Primera ante el Málaga en La Rosaleda y avisó de que los malaguistas son un equipo que "con juego te hace bastantes cosas".

"Estamos intentando manejar más el tema de la presión, con la relatividad de que es un partido de fútbol y que nos tiene que cargar de más para poder hacer lo que nosotros queremos. Pero por lo demás, ilusión, hambre, ganas, deseo de vivir el momento, deseo de generar otra vez historia", dijo.

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El feudo malaguista presentará un lleno absoluto para recibir a los almerienses, un factor ambiental que no intimida en absoluto a un vestuario curtido en batallas de superior categoría.

"Sabemos que la afición rival, con deportividad, va a apretar y va a intentar animar mucho a su equipo. Pero bueno, eso es una cosa que estamos bastante acostumbrados. A veces el número no es tan importante, porque los 15.000 que había en Castellón hacían mucho ruido también. Eso me preocupa bastante poco", señaló.

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El cartel de escuadra favorita ha quedado desterrado del discurso del preparador de Vilassar de Mar, quien huye de las etiquetas mediáticas para centrarse en el trabajo diario y en la tremenda igualdad táctica del cruce.

"El tema favoritismo ya lo tenemos totalmente olvidado. Sabemos que aquí o picas pico y pala fuerte los 180 o 210 minutos o no hay ninguna posibilidad con el Málaga, con el Burgos ni con la Cultural Leonesa. Esto lo tenemos nosotros muy claro. Somos una plantilla más, muy buena, con muy buenas cosas, pero también tenemos otros déficits de otras situaciones que otros equipos tienen y nosotros no", consideró. EFE

jmt/cb/jpd

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