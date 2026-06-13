Feijóo dice que el epitafio de Sánchez es "P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió"

O Pino (A Coruña), 13 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado en la romería del partido en O Pino (A Coruña) que el "epitafio político" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está escrito y es "señor P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió".

España tendrá un "cambio", sin la garantía todavía de saber cuándo será la nueva cita electoral, porque depende de alguien que "tiene las manos manchadas", pero cuando llegue sucederá así y a renglón seguido todo "se hará bien, de arriba abajo, de principio a fin".

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Por tanto, ha vaticinado Feijóo, se pondrá fin a "la cloaca que ha manchado la Fiscalía, la Guardia Civil y ha manchado todo, porque Pedro Sánchez es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española". EFE

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