Feijóo asegura que el Gobierno "es capaz de hacer cualquier cosa"

O Pino (A Coruña), 13 jun (EFE).- El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado en la romería del partido en O Pino (A Coruña) que "tenemos un Gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa" y que el PP "es el partido que necesita España".
"Vamos a hacer una limpieza completa porque lo han podrido todo; no ha faltado nada, no ha faltado nadie en esta podredumbre, es una serie interminable que se supera capítulo a capítulo", ha asegurado en la clausura de este encuentro en una jornada con aviso naranja por altas temperaturas.
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"España necesita más puntos de encuentro, no necesita muros; necesita un proyecto en común, más convivencia y más ambición colectiva", ha subrayado para continuar asegurando que necesita al PP, "el partido que no necesita romper nada para avanzar".
Un partido, ha agregado, que apuesta por "unir", que es, a su juicio, "lo más difícil pero lo único útil que puede hacer un político".
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Núñez Feijóo clausura este encuentro que se celebra en un contexto de plena ofensiva política del PP para pedir comicios anticipados por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE. EFE
(Foto) (Vídeo)
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