España es el país que más literatura LGTBIAQ+ produce, según librerías especializadas

Carla P. Gumbau

Madrid, 13 jun (EFE).- España es el país del mundo que más literatura elabora sobre temática LGTBIAQ+, según corroboran librerías especializas que estos días participan en la Feria del Libro de Madrid.

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Mili Hernández, fundadora de la librería Berkana, sostiene en declaraciones a EFE que ahora España el país que con más literatura LGTBIAQ+: "Hay más editoriales especializadas en España que en Estados Unidos, y eso que yo pensaba que jamás iba a ocurrir".

Hernández fundó la librería Berkana en el barrio madrileño de Chueca en 1993 y se convirtió en la primera librería LGTBIAQ+ especializada de España.

"No fue nada fácil, porque había apenas 40 títulos publicados. La gente que entraba por primera vez a la librería pedía otras cosas, no había tantos libros con los que sentirse identificados", explica.

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Como respuesta a esta situación, la librera creó la editorial Egales en 1995 para publicar libros de literatura LGTBIAQ+: "Durante muchos años hemos sido las únicas en publicar y vender este tipo de libros", agrega Hernández.

Más tarde, más librerías han cubierto sus estanterías de literatura especializada, como Mary Read, librería LGTBIAQ+ transfeminista ubicada en el barrio de Lavapiés.

Óscar Romero, cofundador y librero en Mary Read, explica a EFE cómo la librería se materializó en 2021 tras varios años observando la "necesidad de crear un espacio transfeminista y 'queer'".

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"Ese hambre que teníamos de tener un espacio así no venía de la nada y por eso tuvimos una acogida bastante buena. No había tantas actividad culturales relacionadas con los activismos y eso se agradeció", añade.

Pero las librerías y editoriales independientes ya no son las únicas que incluyen la literatura LGTBIAQ+ en su catálogo, sino que las grandes editoriales y cadenas distribuidoras del país crean y venden también este tipo de literatura.

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Para Hernández, esta actividad surge de "un interés económico, (las grandes editoriales) no creen en los derechos LGTBIAQ+, publican porque está de moda y hay un nicho de mercado".

"A todas las autoras que conozco que han tenido la suerte de fichar por una editorial grande, lo que les digo es 'sácales las tripas', porque el 'boom' pasará y dejarán de editar tanto. Hay que aprovecharlo sin olvidar de dónde venimos", añade Romero.

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Para ambas librerías, la selección del catálogo es tan fundamental como compleja, al depender de publicaciones especializadas.

Hernández considera imprescindible disponer de todo tipo de literatura: "La comunidad LGTBIAQ+ es muy amplia y diversa, hay que tenerlo todo: novela rosa, de aventuras, libros de filosofía más sesudos. Como librería especializada, nos debemos a todos nuestros lectores".

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Por otro lado, desde Mary Read valoran la curación de libros en época de redes sociales, donde un libro escrito por una persona del colectivo, "no tiene porque ser un buen libro", sostiene Romero.

Sin embargo, en las estanterías continúan estando ausentes gran cantidad de letras dentro de la comunidad. La intersexualidad, el no binarismo y la asexualidad sufre grandes carencias en esta literatura, "sobre todo en la narrativa", considera Romero.

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Es por ello por lo que, tanto Hernández como Romero, sostienen la importancia de que los espacios especializados continúen existiendo a pesar de los derechos ya conseguidos por la comunidad LGTBIAQ+.

"Tal vez podamos pensar que estos sitios ya no son tan necesarios, pero sé que si desapareciéramos, la visibilidad dejaría de estar en la calle. Es importante seguir aunque sea con una librería de 50 metros cuadrados", manifiesta Hernández.

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Para Romero, "esto que dicen de que el fascismo se cura leyendo es una patraña, porque los principales fascistas de la historia de la humanidad han sido gente muy culta e inteligente, pero la literatura sí ayuda a abrir un abanico de mentalidades y normalizar estas vivencias".

Hernández concluye que "existir" supone ya una victoria, porque no quiere que "algunos aplaudan si cerramos, el hecho de existir y de generar visibilidad es más importante de lo que parece". EFE

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