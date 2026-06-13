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Enrique Clemente propone levantarse para volver a intentar el ascenso con la UD Las Palmas

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Las Palmas de Gran Canaria, 13 jun (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Enrique Clemente propone para la próxima temporada "cargarse de nuevo de ilusión" con el objetivo de volver a intentar el ascenso a Primera División, tras no haberlo conseguido en el presente curso.

El defensa aragonés ha escrito en sus redes sociales que los jugadores amarillos lo dejaron "absolutamente todo" para lograrlo este año, en un "viaje increíble", aunque finalmente cayeron en la primera eliminatoria con el Málaga CF, por lo que ahora "toca levantarse, descansar y cargarse de nuevo de ilusión para volver a intentarlo".

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Clemente, con contrato en vigor hasta 2029 tras llegar a un acuerdo de renovación hace tres meses, es uno de los futbolistas que tiene asegurada su continuidad en una plantilla que, probablemente, registrará una profunda reestructuración de cara a la temporada 2026-2027 en Segunda División. EFE

rg/mrgz/jpd

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