El nuevo Gobierno de Castilla y León: Mañueco mezcla renovación y continuismo

Valladolid, 13 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este sábado que la hasta ahora número dos de su Gobierno, Isabel Blanco, estará al frente de la Vicepresidencia Segunda, y que el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox), gestionará la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Tras jurar su cargo el pasado jueves, Mañueco ha presentado la nueva composición de su Gobierno de coalición con Vox, una mezcla de renovación y continuismo en un gabinete integrado por ocho hombres -incluidos el presidente y el vicepresidente primero- y cuatro mujeres -incluida la vicepresidenta segunda-, aunque en el caso de Vox son tres hombres los integrantes del Gobierno.

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El Ejecutivo tiene como novedades las incorporaciones del hasta ahora presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino (Vox), como consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; de María Pardo (PP) como consejera de Educación; y de Cristina Sanchidrián (PP) al frente de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

También se suma al nuevo Gobierno el hasta ahora viceportavoz de Vox en las Cortes y exsecretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo José Albero Díaz Pico, que ahora asume el departamento de Cultura, Turismo y Deporte.

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Por otra parte, cambian de áreas de gestión el hasta ahora consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), quien suma las funciones en atención a las personas dependientes con la nueva cartera de Sanidad y Bienestar Social; María González Corral (PP), que pasa de Agricultura a Medio Ambiente y Energía; y Juan Carlos Suárez-Quiñones, que asume la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio tras su gestión de los incendios en Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Siguen en los mismos departamentos el actual consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), que mantendrá su labor como portavoz del Gobierno; y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

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Sobre las salidas del Ejecutivo que dependían de Mañueco, ha recordado que Rocío Lucas está ya en la Mesa de las Cortes como secretaria segunda, y Leticia García es la nueva portavoz del PP en las Cortes, donde el presidente ha adelantado que el hasta ahora consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, será el portavoz adjunto del PP y "mano derecha" de la portavoz.

Preguntado por el futuro político y si había hablado con Sanz Merino y el hasta ahora consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja -proveniente de Vox y que siguió en el Gobierno pese a la ruptura-, Mañueco ha aludido a ese nuevo destino de Sanz Merino pero no al de Gonzalo Santonja.

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Son "personas preparadas, con criterio, con talento, capacidad de trabajo y experiencia", ha planteado Mañueco, convencido de que esta nueva estructura va a deparar un Gobierno "sólido" y con "la fuerza necesaria para impulsar el futuro de Castilla y León".

Respecto a la continuidad de Suárez-Quiñones, tras una legislatura complicada por la gestión de los graves incendios forestales de los últimos años, Mañueco ha respondido que "igual que todos" tienen su confianza: "Van a servir para impulsar la renovación de ideas procedimientos y fortalecer la capacidad de mejora continua". EFE

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