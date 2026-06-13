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El nuevo Gobierno de Castilla y León: Mañueco mezcla renovación y continuismo

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Valladolid, 13 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este sábado que la hasta ahora número dos de su Gobierno, Isabel Blanco, estará al frente de la Vicepresidencia Segunda, y que el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox), gestionará la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Tras jurar su cargo el pasado jueves, Mañueco ha presentado la nueva composición de su Gobierno de coalición con Vox, una mezcla de renovación y continuismo en un gabinete integrado por ocho hombres -incluidos el presidente y el vicepresidente primero- y cuatro mujeres -incluida la vicepresidenta segunda-, aunque en el caso de Vox son tres hombres los integrantes del Gobierno.

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El Ejecutivo tiene como novedades las incorporaciones del hasta ahora presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino (Vox), como consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; de María Pardo (PP) como consejera de Educación; y de Cristina Sanchidrián (PP) al frente de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

También se suma al nuevo Gobierno el hasta ahora viceportavoz de Vox en las Cortes y exsecretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo José Albero Díaz Pico, que ahora asume el departamento de Cultura, Turismo y Deporte.

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Por otra parte, cambian de áreas de gestión el hasta ahora consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), quien suma las funciones en atención a las personas dependientes con la nueva cartera de Sanidad y Bienestar Social; María González Corral (PP), que pasa de Agricultura a Medio Ambiente y Energía; y Juan Carlos Suárez-Quiñones, que asume la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio tras su gestión de los incendios en Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Siguen en los mismos departamentos el actual consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), que mantendrá su labor como portavoz del Gobierno; y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

Sobre las salidas del Ejecutivo que dependían de Mañueco, ha recordado que Rocío Lucas está ya en la Mesa de las Cortes como secretaria segunda, y Leticia García es la nueva portavoz del PP en las Cortes, donde el presidente ha adelantado que el hasta ahora consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, será el portavoz adjunto del PP y "mano derecha" de la portavoz.

Preguntado por el futuro político y si había hablado con Sanz Merino y el hasta ahora consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja -proveniente de Vox y que siguió en el Gobierno pese a la ruptura-, Mañueco ha aludido a ese nuevo destino de Sanz Merino pero no al de Gonzalo Santonja.

Son "personas preparadas, con criterio, con talento, capacidad de trabajo y experiencia", ha planteado Mañueco, convencido de que esta nueva estructura va a deparar un Gobierno "sólido" y con "la fuerza necesaria para impulsar el futuro de Castilla y León".

Respecto a la continuidad de Suárez-Quiñones, tras una legislatura complicada por la gestión de los graves incendios forestales de los últimos años, Mañueco ha respondido que "igual que todos" tienen su confianza: "Van a servir para impulsar la renovación de ideas procedimientos y fortalecer la capacidad de mejora continua". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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