El Betis confirma el pase de Nobel Mendy al Rayo Vallecano

Sevilla, 13 jun (EFE).- El Betis ha informado del fichaje del defensor senegalés Nobel Mendy por el Rayo Vallecano, que ha ejercido la opción de compra sobre el zaguero, que esta temporada ha militado como cedido por los verdiblancos en el equipo madrileño.

Nobel Mendy, de 21 años, y que cuenta también con la nacionalidad bisauguineana, ha eclosionado durante su año de préstamo en el Rayo, ya que ha disputado 28 encuentros oficiales en la recién concluida temporada, en los que ha marcado dos goles.

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El central africano llegó al filial bético en el verano de 2023 procedente del París FC y debutó con el primer equipo en la Copa del Rey 23/24, en el campo del Alavés, pero se lesionó y no pudo volver a entrar en los planes del técnico chileno Manuel Pellegrini hasta la temporada 24/25, en la que participó en otros cinco partidos oficiales. EFE