Sanidad amplía el plan de ayudas para gafas y lentillas tras beneficiar a 325.661 menores

Madrid, 12 jun (EFE).- El Ministerio de Sanidad elevará hasta los 70 millones de euros el plan de ayudas para la compra de gafas y lentillas en 2026, tras beneficiar a 325.661 menores desde su puesta en marcha en diciembre del año pasado, casi un 55 % más a las estimaciones previstas.

En la presentación del balance del denominado Plan Veo tras sus primeros seis meses de funcionamiento, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que se aumentará la financiación 23,4 millones más en 2026, una dotación ajustada a las necesidades de la población que permitirá dar continuidad al programa en 2027.

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El Plan Veo es un programa de ayudas destinado a financiar la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto con un importe de hasta 100 euros por beneficiario, cubriendo a la población menor de edad hasta los 16 años inclusive.

Según los datos recogidos hasta mayo de 2026, el programa ha registrado una acogida creciente, alcanzando su pico de actividad en febrero y marzo, con más de 70.000 menores atendidos en cada uno de esos meses.

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Respecto al perfil de las personas beneficiarias durante estos primeros seis meses de funcionamiento, el informe destaca que el principal grupo de edad atendido es el de adolescentes entre 12 y 16 años, que representan más de la mitad de las ayudas concedidas, seguidos por el grupo de 6 a 11 años (40 %) y los menores de 5 años (5 %). En cuanto al género, el 56,5 % de las personas beneficiarias fueron niñas, frente al 43,5 % de niños.

Un total de 7.718 establecimientos se han adherido a la iniciativa, el 73,3 % del total nacional, que ha permitido construir "una red de acceso" que para que el programa llegue a prácticamente cualquier rincón del territorio, ha destacado la ministra, y ha subrayado la importancia de esta iniciativa para las familias que han visto reducida una carga económica que antes asumían íntegramente de su bolsillo.

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Más del 85 % de las ayudas se han destinado a gafas graduadas, y los problemas visuales más frecuentes identificados han sido el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía.

En términos absolutos, las comunidades autónomas con mayor número de beneficiarios han sido Andalucía (66.659), Cataluña (53.038) y la Comunidad de Madrid (46.003), mientras que las regiones de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja destacan por su alta penetración del programa entre la población infantil.

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"No estamos hablando de situaciones excepcionales o minoritarias, estamos hablando de necesidades muy comunes que afectan cada día a cientos de miles de menores y que pueden condicionar aspectos muy importantes de su desarrollo, el aprendizaje, la lectura, el desarrollo educativo", ha sostenido García. EFE

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