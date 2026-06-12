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Manuel Fajardo y Gertrudis Alcázar comparecerán el 22 y 29 de junio en comisión del Senado

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Madrid, 12 jun (EFE).- Manuel Aarón Fajardo -señalado por el juez del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, como el "enlace" con Venezuela del entorno del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero- y Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, comparecerán el 22 y 29 de junio en la comisión del Senado que investiga presuntas irregularidades de la SEPI.

También el 29 de junio está llamado a la comisión el excomisario del aeropuerto de Barajas Jesús María Gómez, según el calendario de comparecencias que ha anunciado este viernes en rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

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Fajardo, empresario canario residente desde hace años en Caracas (Venezuela) e hijo del actual senador del PSOE por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, es definido por el juez de la Audiencia Nacional como "el hombre de Zapatero en Venezuela" y habría sido el primer enlace entre la cúpula de la aerolínea Plus Ultra -a la que la SEPI concedió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021- y el entorno del expresidente socialista.

Por su parte, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, a la que la portavoz del PP se ha referido como su "asistenta y presunta fontanera para el blanqueamiento de dinero", acudirá a declarar a la comisión el día 29 por la mañana.

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La portavoz 'popular' en el Senado ha dicho que Gertrudis Alcázar tendrá la oportunidad, entre otras cosas, de "aclarar de dónde provenía la colección de joyas que ocultaba Zapatero en una caja fuerte en su oficina propiedad del PSOE" y "quién le dio la orden para falsear facturas que tenían cómo objetivo el blanqueamiento de dinero".

Ese mismo día por la tarde rendirá cuentas el excomisario del aeropuerto de Barajas Jesús María Gómez Martín, máximo responsable policial de Barajas en 2020 cuando se produjo el polémico aterrizaje en España de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

La portavoz del PP ha considerado que el llamado "Delcygate" fue "el embrión de toda una red de tráfico de influencias, corrupción y abuso de poder que se ha generado en torno al expresidente Zapatero y al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez". EFE

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