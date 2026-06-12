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La ONG que gestiona Las Raíces espera que visita papal ayude a visibilizar la ruta canaria

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Las Raices (La Laguna), 12 jun (EFE).- El representante de la organización Accem, Francisco Navarro ha destacado este viernes la gran expectación y emoción que suscita la visita del papa entre las 700 personas migrantes acogidas en Las Raíces, un acto que servirá para visibilizar la realidad de la ruta canaria.

Navarro ha explicado que más de 200 usuarios de este centro asistirán al encuentro, concebido como un símbolo moral y de paz que trasciende las diferentes creencias religiosas de los residentes.

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Respecto a las esperanzas de los acogidos de obtener ayuda con su documentación, el portavoz ha aclarado que la función de la visita es de visibilización, ya que las gestiones legales se canalizan a diario a través del equipo jurídico interno.

La instalación atiende actualmente a los usuarios mediante un equipo multidisciplinar sanitario, jurídico y psicosocial que trabaja en cinco turnos para ofrecer una atención integral.

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El representante de Accem ha recordado la dureza de la travesía marítima que hacen los migrantes, que provoca que lleguen en condiciones de deterioro físico debido a la complejidad de la ruta atlántica.

Los afectados permanecen en este recurso de primera acogida una media de dos o tres meses, antes de ser derivados a otros puntos del sistema del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el archipiélago o la Península.

Estos programas de atención humanitaria suelen extenderse entre seis meses y un año en función del perfil de vulnerabilidad de los solicitantes de asilo o arraigo, según ha concluido Navarro. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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