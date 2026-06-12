La anciana herida en el incendio de Magaluf permanece estable y fuera de peligro

Palma, 12 jun (EFE).- La mujer de 77 años que resultó herida en el incendio del jueves en un bloque de viviendas de Magaluf, en Calvià, y que fue trasladada en la Clínica Juaneda por quemaduras de primer grado e inhalación de monóxido de carbono, se encuentra estable y está fuera de peligro.

Según han informado este viernes fuentes sanitarias, la paciente se encuentra ingresada en Urgencias y no descartan que pueda recibir el alta próximamente, después de que ya lo hicieran los otros tres heridos en el incendio que requirieron de hospitalización.

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El incendio se declaró sobre las 5.20 horas en la tercera planta de un inmueble de nueve pisos, el Trianon II, y el humo se extendió a las alturas superiores afectando a todos los residentes.

Como consecuencia de las llamas, en el incendio falleció un hombre de 58 años de nacionalidad argentina y una mujer pendiente de identificación.

Además de los atendidos en los hospitales, los sanitarios desplazados hasta el lugar trataron in situ por inhalación de humo a 15 vecinos y a 8 bomberos.

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Por otro lado, autoridades y representantes de los cuerpos policiales y de emergencias se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Calvià para un minuto de silencio en señal de duelo por los dos muertos en el incendio en el bloque de viviendas de Magaluf.

El minuto de silencio ha congregado a la presidenta balear, Marga Prohens, al del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, entre otras autoridades y representantes de partidos políticos, de los cuerpos policiales y de emergencias.

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En declaraciones a la prensa, Prohens ha querido enviar un "abrazo a todas las familias y conocidos" de las dos víctimas mortales y desear una pronta recuperación a la mujer que permanece ingresada, a la vez que ha agradecido a los servicios de emergencias su rápida actuación, que evitó "una tragedia mucho mayor". EFE

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