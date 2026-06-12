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Iván Helguera: "No sé si era el momento de Mourinho"

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Madrid, 12 jun (EFE).- El exjugador del Real Madrid y campeón de Europa con el club blanco Iván Helguera señaló este viernes que desconfía del fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador del conjunto merengue y, en este sentido, puso de relieve que no sabe "si era el momento" para su llegada al banquillo del Bernabéu.

"Mourinho siempre ha sido un gran entrenador y lo ha demostrado en muchos equipos, pero lo único que me preocupa es que lleva muchísimo tiempo sin estar en un equipo muy 'top'. No sé si era el momento de que fuese Mourinho, pero bueno, ahora está aquí, hay que estar con él a muerte", señaló el excentral durante el acto de presentación del Espacio Selección de Movistar, en Madrid.

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El Real Madrid anunció hace unos días, y oficializó ayer jueves, el regreso de José Mourinho como nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas. El técnico portugués, de 63 años, inicia así su segunda etapa en el club blanco con el objetivo de enderezar el rumbo deportivo de la entidad.

Helguera también señaló sobre el técnico que cree que el portugués no es tan estricto como dicen ya que, según él, ve desde fuera "que se lleva siempre muy bien con los jugadores".

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Sobre el Mundial 2026, que comenzó ayer, el futbolista, también internacional con España en dos Eurocopas (2000 y 2004) y un Mundial (2002), mostró confianza en la selección de Luis de la Fuente, aunque destacó que en un campeonato de tal calibre puede pasar cualquier cosa.

"En un mundial es muy difícil decir que una va a ganar, pero sí que es verdad que, bajo mi punto de vista, una de las favoritas es la selección española por jugadores y por lo que han demostrado. Me encanta el entrenador y el buen rollo que tienen todos", declaró Helguera.

Una de las tapadas, según Helguera, es Brasil, ya que Ancelotti es un entrenador "demasiado inteligente", dijo. "A mí me gusta mucho Brasil. Ancelotti me parece un entrenador demasiado inteligente, ha ganado todo, le falta esto y lo quiere seguro", comentó.

Para concluir, el español criticó el nuevo formato del Mundial con 48 selecciones: "A mí me parece una barbaridad. Estamos viendo lo que está pasando con las lesiones en los equipos, cuantos partidos hay y me parece excesivo que sea tan largo". EFE

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