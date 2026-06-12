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El silbo gomero recibe a León XIV en La Laguna: ¡Qué corran la voz, que viene el papa!

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La Laguna (Tenerife), 12 jun (EFE).- León XIV ha recorrido este viernes las calles de La Laguna, en Tenerife, bajo los sonidos tradicionales del silbo gomero gracias al proyecto 'Dos Patrimonios Hermanados' a través del siguiente mensaje: "¡Qué corran la voz, que ya viene el papa, alcemos la mirada!".

Los sonidos silbados, una ancestral forma de comunicación propia de la isla de La Gomera, y que también existe en otros puntos del archipiélago con sus propias peculiaridades, se han hecho oír entre los gritos de alegría, vivas y vítores de la población que ha querido acompañar al pontífice durante todo su trayecto por la ciudad, que es reconocida como patrimonio de la humanidad.

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Esta no ha pretendido ser una actuación ni un acto añadido al programa oficial, sino "un gesto sencillo y profundamente arraigado en la cultura canaria", según han explicado los promotores de esta actividad.

La idea, "anunciar una buena noticia y hacerla correr de voz en voz, como históricamente hicieron los silbadores de La Gomera para salvar distancias y comunicar acontecimientos importantes".

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El silbo gomero, al igual que la propia ciudad tinerfeña, ha sido también reconocido por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de ahí el nombre de esta iniciativa: 'Dos Patrimonios Hermanados', que se han querido unir de forma simbólica ante este acontecimiento histórico, la primera vez de un papa en la isla.

Los silbadores también han querido hacer coincidir parte de su mensaje con el lema pastoral elegido para la visita: Alza la mirada.

La iniciativa ha sido impulsada por el silbador Rogelio Botanz, con la colaboración de la Asociación Cultural Silbo Gomero, diversas instituciones eclesiales de la ciudad y el propio Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

En ella han participado varios silbadores y silbadoras de la asociación que se han situado en distintos puntos del recorrido y han recreado esa tradicional cadena de comunicación propia de la forma de comunicarse de los antepasados de la isla colombina.

Su ubicación es fruto de la voluntad de colaboración de un domicilio particular, la Farmacia Viana y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. EFE

avg-cas/as/aam

(foto) (vídeo)

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