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El avión que llevará al resto del pasaje que iba con el papa llega a Tenerife a las 20:40

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Madrid, 12 jun (EFE).- El avión de reemplazo de Iberia que va a trasladar a Roma al resto del pasaje que iba en la delegación vaticana ha despegado ya del aeropuerto de Madrid y está previsto que aterrice en Tenerife norte a las 20:40 hora local.

Según ha explicado Iberia, el avión trasladará poco después a la capital italiana al personal de la Santa Sede y a los periodistas que iban a viajar junto al papa este viernes de regreso a la capital italiana.

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Un Falcon del Ejército del Aire ha despegado a las 18:09 hora local del aeropuerto Tenerife Norte con el papa León XIV a bordo, tras la incidencia técnica ocurrida en el avión de Iberia que lo debía trasladar a Roma.

La aerolínea destaca que la seguridad "es siempre la prioridad" y por ello indica que "reemplazar el avión era la opción más segura", por lo que se ha adoptado "como siempre se hace en circunstancias similares".

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En el comunicado, la compañía pide disculpas a los pasajeros por las molestias que la situación les ha ocasionado. EFE

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