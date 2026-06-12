El Athletic empezará la pretemporada el 6 de julio

Bilbao, 12 jun (EFE).- El Athletic Club ha confirmado que empezará la pretemporada 2026-27 el próximo 6 de julio con las habituales pruebas médicas, físicas y fisiológicas antes de realizar el primer entrenamiento el miércoles día 8 en las instalaciones de Lezama.

Los dos primeros días, lunes y martes, los futbolistas se repartirán en dos grupos para ser sometidos a los reconocimientos que se realizarán "bajo la supervisión de los servicios médicos" del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ).

PUBLICIDAD

Una semana después de esa primera sesión que dirigirá el nuevo técnico, el alemán Edin Terzic, el equipo rojiblanco jugará el día 15 en el campo de La Florida de Portugalete su primer amistoso de preparación frente al Derio, de Tercera RFEF y entrenado esta temporada por Iker Muniain.

Posteriormente, el sábado 18, el Athletic visitará Sarriena para medirse al Leioa, inmerso en la fase de ascenso a Segunda RFEF, en un partido enmarcado en la celebración del 500 aniversario de la localidad vizcaína, y el miércoles 22 se medirá al Sestao River, de Segunda RFEF, en Las Llanas. Todos los partidos comenzarán a las 19.30 horas. EFE

PUBLICIDAD

ibn/jmv/jpd