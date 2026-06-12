Espana agencias

El Athletic empezará la pretemporada el 6 de julio

Guardar
Google icon

Bilbao, 12 jun (EFE).- El Athletic Club ha confirmado que empezará la pretemporada 2026-27 el próximo 6 de julio con las habituales pruebas médicas, físicas y fisiológicas antes de realizar el primer entrenamiento el miércoles día 8 en las instalaciones de Lezama.

Los dos primeros días, lunes y martes, los futbolistas se repartirán en dos grupos para ser sometidos a los reconocimientos que se realizarán "bajo la supervisión de los servicios médicos" del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ).

PUBLICIDAD

Una semana después de esa primera sesión que dirigirá el nuevo técnico, el alemán Edin Terzic, el equipo rojiblanco jugará el día 15 en el campo de La Florida de Portugalete su primer amistoso de preparación frente al Derio, de Tercera RFEF y entrenado esta temporada por Iker Muniain.

Posteriormente, el sábado 18, el Athletic visitará Sarriena para medirse al Leioa, inmerso en la fase de ascenso a Segunda RFEF, en un partido enmarcado en la celebración del 500 aniversario de la localidad vizcaína, y el miércoles 22 se medirá al Sestao River, de Segunda RFEF, en Las Llanas. Todos los partidos comenzarán a las 19.30 horas. EFE

PUBLICIDAD

ibn/jmv/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sanidad amplía el plan de ayudas para gafas y lentillas tras beneficiar a 325.661 menores

Infobae

El silbo gomero recibe a León XIV en La Laguna: ¡Qué corran la voz, que viene el papa!

Infobae

Las siete asociaciones de Guardia Civil agradecen el "esfuerzo" de Mercedes González para dar prioridad a sus demandas

Las siete asociaciones de Guardia Civil agradecen el "esfuerzo" de Mercedes González para dar prioridad a sus demandas

La anciana herida en el incendio de Magaluf permanece estable y fuera de peligro

Infobae

Detenidos cinco atracadores cuando intentaban asaltar una joyería en Barcelona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El director de la DGT, tajante: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”

El director de la DGT, tajante: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”

El juez abre una pieza separada a Zapatero para conocer el origen de las joyas incautadas en su despacho

Sumar abre la puerta a “alianzas coyunturales” con independentistas tras el ofrecimiento de Rufián de unir a las izquierdas

El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

Ione Belarra deberá pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026