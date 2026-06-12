Diana Morant mantiene su apoyo a Zapatero y lamenta el "doble rasero" de la justicia

València, 12 jun (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha dicho este viernes que mantiene su "apoyo y confianza" hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que considera que en España "hay un doble rasero y la justicia no es igual para todos y no se aplica igual para todos".

Morant ha hecho estas manifestaciones este viernes en València en declaraciones a los periodistas sobre la decisión del juez del caso Plus Ultra de ampliar la investigación al expresidente socialista a un presunto delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en el registro a su oficina, de origen aún no justificado.

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"El expresidente Zapatero va a comparecer y declarar la semana que viene y esperaremos a ver cuáles son sus explicaciones y cuál es la declaración", ha añadido.

Diana Morant ha lamentado por otra parte las "filtraciones de la justicia" a la prensa, algo que en su opinión genera una "desconfianza absoluta", y ha considerado que "hay una indefensión por parte de algunas personas en nuestro país a las que la Justicia no les está tratando igual que a otras".

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"A un fiscal general del Estado -Álvaro García Ortiz- se lo han llevado por delante por una supuesta filtración que nunca ha quedado demostrada que fuera de fiscal general", según la dirigente socialista.

"Todos los días conocemos filtraciones y adelantos de estas filtraciones por parte del Partido Popular y de Vox y no pasa nada", ha añadido.

Morant ha señalado que "entiende" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "necesite titulares, necesite seguir teniendo balas para disparar al Gobierno de España", pero "lo que no tiene es ni proyecto político ni capacidad para generar una alternativa a un gobierno que funciona, que crea empleo, que crece económicamente y que es un defensor de internacional de la paz, de la convivencia, de la solidaridad y con una gestión de gobierno que hasta el papa ha avalado en esta visita". EFE

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