Tarragona acoge el Campeonato de Europa de triatlón con 1.400 deportistas

Tarragona, 11 jun (EFE).- 1.400 deportistas participarán este fin de semana en el Campeonato de Europa de triatlón en Tarragona, que albergará las categorías élite, paralímpico y grupos de edad, y otorgará puntos para la clasificación para los Juegos Olímpicos de los Ángeles de 2028.

La competición, que se disputará en el litoral de Tarragona, comenzará el sábado con las pruebas de esprint: 750 metros de natación, 19 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.

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El domingo se celebrarán la distancia estándar, con 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie, y el paratriatlón.

A nivel logístico y de operaciones, el Puerto de Tarragona será el centro de la competición (salida, meta y transiciones) y de gran parte de las actividades paralelas, como la inauguración y el desfile de bandera el viernes por la tarde.

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La natación tendrá lugar en las aguas de la Marina, el ciclismo discurrirá en gran parte por la carretera N-340 y la carrera a pie se llevará a cabo en el Puerto de Tarragona y su entorno, el Muelle de Costa y el barrio marinero del Serrallo.

Entre los participantes destacan la triatleta paralímpica María Fuertes; la medallista en los Juegos Paralímpicos de París 2024 Nil Ruidavets; la triatleta élite Cecilia Santamaría o el triatleta élite y olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024 Antonio Serrat.

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"Estoy muy ilusionada por poder debutar en un Campeonato de Europa en casa este domingo. Intentaré luchar por sumar los primeros puntos para Los Ángeles y por sumar experiencia compitiendo", ha asegurado Fuertes este jueves durante la presentación del campeonato en Tarragona.

"Tengo familia en Tarragona y entreno habitualmente por aquí, conozco perfectamente el recorrido. Es un sueño poder competir en casa para lograr el mejor resultado posible y luchar por la clasificación para los Juegos Paralímpicos. El camino a Los Ángeles para nosotros arranca en Tarragona", ha señalado Ruidavets.

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Por su parte, Santamaría ha destacado que el circuito es "muy completo y muy bonito, y el formato olímpico lo hace muy atractivo después de varias pruebas esprint a nivel internacional".

"Para mí es un momento muy ilusionante después de competir en las dos últimas citas de las Series Mundiales, y que sea en casa nos ayuda para estar más motivados todavía," ha añadido.

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Finalmente, Serra ha manifestado que "el circuito de bici tiene una subida dura y una bajada complicada que marcará las diferencias en la competición", por lo que los deportistas tendrán que "estar muy concentrados".

"Correr en casa nos hará tener a más público animándonos y nos dará mucha energía. Llegamos con muchas ganas para luchar por el mejor resultado posible", ha concluido. EFE

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