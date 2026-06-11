Espana agencias

Tarragona acoge el Campeonato de Europa de triatlón con 1.400 deportistas

Guardar
Google icon

Tarragona, 11 jun (EFE).- 1.400 deportistas participarán este fin de semana en el Campeonato de Europa de triatlón en Tarragona, que albergará las categorías élite, paralímpico y grupos de edad, y otorgará puntos para la clasificación para los Juegos Olímpicos de los Ángeles de 2028.

La competición, que se disputará en el litoral de Tarragona, comenzará el sábado con las pruebas de esprint: 750 metros de natación, 19 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.

PUBLICIDAD

El domingo se celebrarán la distancia estándar, con 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie, y el paratriatlón.

A nivel logístico y de operaciones, el Puerto de Tarragona será el centro de la competición (salida, meta y transiciones) y de gran parte de las actividades paralelas, como la inauguración y el desfile de bandera el viernes por la tarde.

PUBLICIDAD

La natación tendrá lugar en las aguas de la Marina, el ciclismo discurrirá en gran parte por la carretera N-340 y la carrera a pie se llevará a cabo en el Puerto de Tarragona y su entorno, el Muelle de Costa y el barrio marinero del Serrallo.

Entre los participantes destacan la triatleta paralímpica María Fuertes; la medallista en los Juegos Paralímpicos de París 2024 Nil Ruidavets; la triatleta élite Cecilia Santamaría o el triatleta élite y olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024 Antonio Serrat.

"Estoy muy ilusionada por poder debutar en un Campeonato de Europa en casa este domingo. Intentaré luchar por sumar los primeros puntos para Los Ángeles y por sumar experiencia compitiendo", ha asegurado Fuertes este jueves durante la presentación del campeonato en Tarragona.

"Tengo familia en Tarragona y entreno habitualmente por aquí, conozco perfectamente el recorrido. Es un sueño poder competir en casa para lograr el mejor resultado posible y luchar por la clasificación para los Juegos Paralímpicos. El camino a Los Ángeles para nosotros arranca en Tarragona", ha señalado Ruidavets.

Por su parte, Santamaría ha destacado que el circuito es "muy completo y muy bonito, y el formato olímpico lo hace muy atractivo después de varias pruebas esprint a nivel internacional".

"Para mí es un momento muy ilusionante después de competir en las dos últimas citas de las Series Mundiales, y que sea en casa nos ayuda para estar más motivados todavía," ha añadido.

Finalmente, Serra ha manifestado que "el circuito de bici tiene una subida dura y una bajada complicada que marcará las diferencias en la competición", por lo que los deportistas tendrán que "estar muy concentrados".

"Correr en casa nos hará tener a más público animándonos y nos dará mucha energía. Llegamos con muchas ganas para luchar por el mejor resultado posible", ha concluido. EFE

dpj/xsf/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La jueza del caso de Adamuz pide a los peritos una nueva propuesta económica

Infobae

La planta de Honda en Santa Perpètua (Barcelona) reanuda la producción tras el incendio

Infobae

México amanece entre ilusión y tensión a horas de acoger su tercera Copa del Mundo

Infobae

Fallece Eduardo Portela, histórico presidente de la ACB durante casi un cuarto de siglo

Infobae

Así es La Garra, el enorme ring construido en la Casa Blanca por el 80 cumpleaños de Trump

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

Narcotraficantes disparan a la Guardia Civil en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

ECONOMÍA

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

El BCE cumple el guion y se ve obligado a subir los tipos de interés 25 puntos básicos hasta colocar el precio del dinero en el 2,25%

La joya oculta de Asturias: sale a la venta por 280.000 euros una histórica casa con suelos diseñados por Gaudí

El precio del diésel se desploma a su nivel más bajo desde la crisis en Oriente Medio: llenar un depósito medio baja a 89 €

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

DEPORTES

Malas noticias para Marruecos en el Mundial 2026: Aguerd se suma a la lista de lesionados

Malas noticias para Marruecos en el Mundial 2026: Aguerd se suma a la lista de lesionados

Fernando Alonso: “Este es probablemente mi último Gran Premio en Barcelona”

Un tiroteo en el hotel, un terremoto y una tormenta que hizo parar un partido amistoso: los primeros días de Inglaterra en el Mundial 2026

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala