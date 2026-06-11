La subida de tipos del BCE afectará a hipotecas, crédito y ahorro de familias y empresas

Madrid, 11 jun (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha subido este jueves los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, con el objetivo de controlar la inflación, una medida que encarece el precio del dinero y repercute directamente en la economía de las familias, las empresas y el Estado.

Aunque las decisiones de política monetaria de los bancos centrales pueden parecer lejanas, su impacto se deja sentir en el día a día de la ciudadanía, desde el coste de las hipotecas hasta el acceso al crédito o la rentabilidad del ahorro.

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El giro de la política monetaria del organismo dirigido por Christine Lagarde se trasladará al euríbor, principal referencia de las hipotecas variables en España, que podría repuntar por encima del 3 % como apunta el experto del Instituto Español de Analistas (IEA), Javier Santacruz, lo que elevará la carga financiera de los hogares.

Según la asociación de usuarios financieros Asufin, una revisión del euríbor supondría un aumento de más de 42 euros mensuales por cada 100.000 euros en una hipoteca a 25 años, lo que en un préstamo de 300.000 euros elevaría la cuota en torno a 120 euros al mes.

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La subida de tipos también afectará a la firma de nuevas hipotecas a tipo fijo, al elevar las referencias de mercado que utilizan los bancos para fijar su precio.

Además, los préstamos ligados al euríbor, tanto de familias como de empresas, se encarecerán de forma automática. Precisamente es en los préstamos donde el experto económico de Asufin Antonio Gallardo ve el impacto más inmediato de la subida de tipos, quien recuerda que el encarecimiento del crédito tiende a enfriar la actividad económica y el consumo.

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Explica también que la decisión del BCE llega en una época del año “especialmente intensa” para la contratación de financiación al consumo, vinculada a la compra de vehículos, reformas en el hogar o gastos asociados a las vacaciones de verano.

El aumento de los costes de financiación también puede influir en las decisiones de las empresas, que podrían intentar trasladar parte de ese mayor coste a los precios. Sin embargo, como señala Asufin, los precios ya se encuentran tensionados por la inflación y la incertidumbre que afecta al estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el transporte de la energía, lo que mantiene la presión sobre el consumidor y sus decisiones de compra.

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El Estado también podría verse perjudicado, ya que financiarse sería más caro. El Tesoro tendría que ofrecer una mayor rentabilidad a los inversores que compran su deuda a través de letras, bonos u obligaciones.

Sin embargo, según Santacruz, el impacto será limitado porque la mayor parte de la deuda está emitida a largo plazo, por lo que el aumento de tipos solo eleva de forma gradual el coste medio, sin un salto brusco como en 2022.

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Por el contrario, el ahorrador conservador se beneficiaría de un entorno de tipos más elevados. La mejora de la rentabilidad en depósitos, letras del Tesoro y renta fija a corto plazo puede suponer un incentivo para este perfil ahorrador.

Según Gallardo, podríamos volver a ver "largas colas de gente en la sede del Banco de España para contratar letras del Tesoro", como ya se vio en 2023, cuando el BCE elevó también el precio del dinero.

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El consenso del mercado descuenta, al menos, una segunda subida de los tipos de interés antes de que acabe el año para controlar la inflación, que en la zona euro se sitúa en el 3,2 % en mayo, por encima del 2 % marcado como objetivo por el BCE.EFE

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