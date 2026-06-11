Hallado un cadáver en la calle en Pamplona con signos de muerte violenta

Pamplona, 11 jun (EFE).- Un hombre ha sido hallado muerto este jueves en un espacio público en Pamplona, en la calle Remiro de Goñi, con signos de muerte violenta, ha confirmado a EFE la Policía Nacional.

El cadáver ha sido hallado junto a los ascensores ubicados en el límite entre Pamplona y Barañáin, y "los primeros indicios apuntan a una muerte violenta".

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Al lugar ha acudido la autoridad judicial para el levantamiento del cuerpo, indican las mismas fuentes. EFE