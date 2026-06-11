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Los debutantes Lira y Reyes se quitan un peso de encima

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Ciudad de México, 11 jun (EFE).- México necesitaba salir airoso en un debut mundialista y este jueves hizo posible la misión contra Sudáfrica con el desempeño destacado de dos debutantes: el centrocampista de Cruz Azul Erik Lira y el defensor del América Israel Reyes, ambos de 26 años.

"Valió la pena por todo lo que nos ha costado. Ahora a disfrutar, pero desde ya pensamos en el segundo partido", manifestó Lira tras el pitido final del partido inaugural del Mundial número 23 de la historia que el Tri ganó por 2-0 a Sudáfrica en el estadio Azteca.

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Lira sirvió la asistencia al extremo Julián Quiñones para firmar el primer gol en el minuto 9.

"Ahora vamos paso a paso, unidos como familia", garantizó el número 6 de la selección dirigida por Javier 'el Vasco' Aguirre.

Reyes, defensor central del América y ahora titular de Aguirre, manifestó que el triunfo resultó muy importante para liberar tensiones y responder al apoyo de los hinchas mexicanos.

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"Dimos una muestra de lo que estamos hechos. Hemos trabajado mucho para estar aquí, pero sabemos que esto apenas comienza", anotó.

En ocho ocasiones en las que México ha jugado el partido inaugural de un Mundial, había perdido 5 veces y empatado 2. El de hoy es el primer triunfo. EFE

(foto)

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