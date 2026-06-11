El papa se asoma al palacio episcopal y agradece la acogida de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, 11 jun (EFE).- El papa León XIV se ha asomado en la noche del jueves por sorpresa al balcón del palacio episcopal de Gran Canaria, donde dormirá, y ha agradecido a todas las personas congregadas la manera en la que le han acogido.

"Estoy muy agradecido por la acogida que me han dado. Espero que acojan a todos con el mismo espíritu, la amistad y la fraternidad", ha dicho a un nutrido grupo de personas que además le cantaron el arroró, una tradicional canción de cuna canaria.

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El papa, como hizo también en su homilía en la misa de Gran Canaria, también les ha agradecido por "ser tan generosos con todos los que llegan, también los migrantes, y les ha pedido "que integren en la comunidad, respetando a cada uno".

Después ha bromeado sobre la hora para ir a dormir y ha impartido a los presentes su bendición. Tras su jornada en Gran Canaria, el viernes Robert Prevost se desplazará a Tenerife para seguir poniendo el foco en la migración y celebrar una misa en el puerto de Santa Cruz. EFE

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