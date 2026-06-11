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El obispo de Canarias resalta ante el papa la diversidad religiosa de las islas

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 jun (EFE).- El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha destacado este jueves ante el papa León XIV la diversidad que existe en la vida religiosa y espiritual de Canarias, cimentada, sobre todo, sobre la base del turismo y la inmigración, y ha hecho una llamada a apostar por una Iglesia "viva, cercana y evangelizadora".

En su discurso desde la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, Mazuelos ha insistido en que el canario es un "pueblo abierto, acogedor" y en el que confluyen distintas culturas que lo han enriquecido, y que esta realidad afecta también a la vida social y espiritual de sus habitantes.

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Una afección, ha remarcado, que impulsa una "cultura centrada en el consumo y el bienestar inmediato", lo que plantea a la Iglesia, a su juicio, "importantes desafíos" basados en la "secularización" de muchos ambientes y atmósferas, lo que les impulsa a "redescubrir nuestra vocación".

No ha eludido el obispo los problemas que enfrenta la sociedad canaria, como la precariedad laboral, la dificultad para acceder a una vivienda, la soledad de la tercera edad o el "drama migratorio", por lo que ha apelado a que la Iglesia se mantenga "cercana" y ayude a quien lo necesita gracias a "comunidades vivas y sacerdotes entregados".

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El papa, en la primera visita de un pontífice a Canarias, ha entrado en la catedral bajo los acordes del himno oficial de este viaje apostólico cantado por el coro participativo Laudate Dominum, que invita a "alzar la mirada" ante las situaciones que León XIV ha querido reivindicar en sus discursos en España.

Lo ha hecho acompañado del obispo Mazuelos y se ha sentado en su silla papal, en el centro de la seo canaria que fue consagrada precisamente por otro León, el XIII de la historia de la religión católica romana.

En representación de la vida religiosa y el clero diocesano, el sacerdote Santiago Cerrato le ha agradecido su presencia en las islas con el deseo de que el sentimiento que trajo en el siglo XIX San Antonio María Claret, copatrono de la Diócesis, para evangelizar en su vida misionera, también le acompañe durante su papado.

Tras él ha hablado la coordinadora de pastoral de la Diócesis y del viaje del pontífice a las islas, Enélida Hernández, quien, en representación de la sociedad laica, ha asegurado que su visita es "un signo de esperanza para nuestras comunidades cristianas" que, pese a los desafíos de este tiempo, "siguen caminando con ilusión", y ha indicado que la misión evangelizadora no puede vivirse "de manera individual, sino desde la comunión".

Tras el discurso con el que el papa ha querido reconfortar a la comunidad religiosa de la isla, el obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Déniz, le ha entregado unos presentes que honran esta ocasión histórica para la iglesia canaria: un árbol genealógico del papa con sus orígenes canarios, "ya nos lo confirmará", ha dicho, y la medalla de oro de la catedral y los estatutos de la Diócesis. EFE

(foto) (vídeo)

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