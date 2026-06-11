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Denuncian en la Sagrada Familia el trato a los cantantes que querían cantar 'Els Segadors'

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Barcelona, 11 jun (EFE).- Unas trescientas personas, según cifras de la Guardia Urbana, se han concentrado este jueves ante la Sagrada Familia para denunciar el trato que recibieron los cantantes que intentaron mostrar 'estelades' y entonar el himno de Cataluña, 'Els Segadors', en la inauguración de la torre de Jesús por el papa León XIV.

Un grupo de cantantes que participaban en el acto de bendición de la torre fueron expulsados y acompañados al exterior por policías, lo que ha generado las quejas y protestas de formaciones y entidades independentistas catalanas.

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Los concentrados, en su mayoría miembros de grupos corales, han interpretado canciones tradicionales catalanas como 'El Virolai', 'El cant dels ocells' y también 'Els Segadors' y han coreado consignas contra la actuación policial y a favor de la independencia de Cataluña, colocados en círculo alrededor de una 'estelada' gigante.

Los manifestantes han cortado el tráfico en la calle Sardenya, ante la Sagrada Familia, y han recorrido la zona, sin que se haya producido ningún incidente.

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El secretario de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) e impulsor de la entidad Poble que canta -de miembros de corales por la independencia-, Jordi Llobet, ha calificado de "injustificable" el trato dispensado por la policía a los cantantes y ha reclamado: "Alguien debería pedir perdón".

"La bendición de la torre de Jesús ha acabado siendo una operación de estado para borrar y eliminar al pueblo catalán", a causa del trato, a su juicio, "testimonial" dado a la lengua catalana, del que ha culpado, principalmente, al arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.

Llobet ha asegurado que el ánimo de los cantantes era interpretar 'Els Segadors' en la inauguración de una obra de Antoni Gaudí, al que ha definido como una persona "comprometida con la lengua y la nación catalana". EFE

(Vídeo)

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