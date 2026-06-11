Espana agencias

Costa: "Los 15 millones (por Mourinho) están garantizados y llegarán en cualquier momento"

Guardar
Google icon

Lisboa, 11 jun (EFE).- El presidente del Benfica, Rui Costa, afirmó este jueves, tras confirmarse de forma oficial la llegada al banquillo del Real Madrid de José Mourinho, hasta ahora técnico del equipo lisboeta, que los 15 millones de euros que el club español debe abonar en concepto de cláusula de rescisión por el traspaso aún no han llegado, pero precisó que estos "están garantizados y llegarán en cualquier momento".

El dirigente deportivo realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en el Estádio da Luz, en Lisboa, donde aclaró que el proceso para anunciar la salida de Mourinho hacia España tardó "más de lo esperado" a causa de las elecciones en el club blanco.

PUBLICIDAD

"En ninguna circunstancia nos quedamos en manos de nadie, controlamos siempre la situación, todos los escenarios fueron previstos y analizados y estábamos listos para cualquier escenario que hubiera del lado de allá", aseveró en referencia al entrenador o al conjunto español.

Asimismo, aseguró que no había hablado públicamente hasta ahora porque el proceso para formalizarlo ha llevado más de lo esperado, pero eso no implica que el club se quedara "parado": "Fue un proceso que demoró más de lo que estábamos esperando inicialmente y nos obligó a ser prudentes y a gestionar la situación para no cometer un error", argumentó.

PUBLICIDAD

Cuestionado sobre el pago de la cláusula de rescisión que deberá realizar el Real Madrid por el técnico, Costa precisó que "todavía" no han recibido los 15 millones de euros, pero estos "están garantizados y llegarán en cualquier momento".

Aclaró que la propuesta de renovación que realizaron a Mourinho hace un mes la presentaron en un momento que consideraban "adecuado" y cuando querían mantenerle como técnico de las 'águilas', pero "la elección de José Mourinho fue otra".

Ante la posibilidad de que Florentino Pérez -que ligaba su candidatura a la llegada de Mourinho a Madrid- hubiera perdido las elecciones en el Real Madrid, Costa precisó que el hasta ahora técnico del combinado encarnado tampoco habría seguido como técnico del Benfica por un "acuerdo de caballeros".

Por otro lado, reconoció que inicialmente le incomodó ver la imagen hace una semana de José Mourinho vestido con una camiseta del Real Madrid, pero que se resolvió la situación al recibir explicaciones sobre cómo había sido generada con inteligencia artificial.

Cuestionado sobre la elección de Marco Silva como nuevo técnico de las 'águilas', aseguró que confían "plenamente" en que sea "el entrenador ideal" y que sea capaz "de traer los títulos" que quieren.

"Creemos que es el entrenador ideal para el Benfica. Su experiencia en Inglaterra y lo que ha hecho nos da esa esperanza. Estoy muy satisfecho con esta elección", dijo.

El anuncio oficial de la incorporación de Jose Mourinho al banquillo del Real Madrid no llega por el momento, a pesar de que tanto el club blanco como el Benfica, su equipo de procedencia, ya han dado todos los pasos previos al fichaje. Algunos medios apuntan a que la presentación podría retrasarse hasta el mes de julio. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

HRW pide a los patrocinadores de la FIFA apoyar "una tregua del ICE" durante el Mundial

Infobae

9-9 (4-2). El Barceloneta tumba al campeón en penaltis y buscará su segunda 'Champions'

Infobae

Sumar acuerda celebrar su nueva asamblea el 11 de julio e intentará una dirección de unidad para cerrar su grave crisis

Sumar acuerda celebrar su nueva asamblea el 11 de julio e intentará una dirección de unidad para cerrar su grave crisis

Marcos Senesi se suma a la convocatoria mundialista de Argentina en sustitución de Balerdi

Infobae

Courtois quiere seguir en el Real Madrid más allá de 2027

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

La pericial judicial eleva a 1,3 millones de euros el valor de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero y certifica que son auténticas

Expulsado un diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid tras enzarzarse con uno del PP durante un debate sobre las víctimas del terrorismo de ETA

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

Narcotraficantes disparan a la Guardia Civil en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

ECONOMÍA

Así es el patrimonio inmobiliario de Marta Ortega: de la vida en el centro de Madrid a un histórico pazo en Galicia

Así es el patrimonio inmobiliario de Marta Ortega: de la vida en el centro de Madrid a un histórico pazo en Galicia

Por qué la temperatura de los océanos influye en el precio de tu barra de pan: los fenómenos climáticos condicionan el comercio internacional

Cuerpo y Albares se reúnen en Madrid con un alto representante de Cuba para abordar la “crítica coyuntura” de la isla

El ahorro condiciona el acceso a la vivienda: necesitas más de 100.000 euros para pagar la entrada de un piso en Madrid, Barcelona o País Vasco

Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

DEPORTES

El Real Madrid hace oficial el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador

El Real Madrid hace oficial el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador

Buenas noticias para la Selección española: Lamine Yamal y Nico Williams se entrenan con el grupo a escasos días del debut en el Mundial

La peor racha de España en los Mundiales: del desierto de 24 años sin clasificar a tres ediciones seguidas sin pasar de octavos

Schuster, sobre la llegada de Mourinho al Real Madrid: “No viene para hacer un fútbol atractivo, viene a echar una mano al presidente”

Anthony Gordon ilusiona al FC Barcelona: gol, asistencia y regates con el aval de Rashford para pelear el puesto a Raphinha