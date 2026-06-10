Víctimas de la dana se concentran frente el juzgado ante la testifical de Susana Camarero

Catarroja (Valencia), 10 jun (EFE).- Representantes de las principales asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado este miércoles frente al juzgado de Catarroja donde la jueza ha citado a declarar como testigo a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, quien ya está en el interior.

Se trata de la primera consellera del Ejecutivo del entonces president, Carlos Mazón, que testifica en esta causa, abierta por el supuesto homicidio imprudente de 230 víctimas de las riadas de aquel 29 de octubre de 2024.

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Camarero ha accedido al juzgado con antelación a la hora a la que estaba citada (9:30 horas), de modo que no se ha cruzado con quienes aguardaban su llegada a la puerta.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Camarero tenía permiso del juzgado para acceder al edificio por el garaje por recomendación de las fuerzas de seguridad.

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Los agentes han establecido un amplio cordón de seguridad, que cuenta además con vallas, para separar a los manifestantes de quienes acuden a las dependencias del juzgado.

"Las asociaciones de víctimas continuamos reclamando verdad, justicia y reparación, así como el esclarecimiento de todas las responsabilidades derivadas de la tragedia del 29 de octubre de 2024", han indicado las víctimas en un comunicado conjunto de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y de Damnificados por la DANA de l’Horta Sud de Valencia.

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Las portavoces de estas tres asociaciones, Mariló Gradolí, Toñi García y Rosa Álvarez, se encuentran entre la quincena de personas que se han concentrado a las puertas del juzgado.

Lucen camisetas negras con el lema 20:11, hora en la que se envió el Es-Alert del día de la dana, y pancartas con los lemas 'Verdad, justicia y reparación' o 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia, asesinos', y gritan "Camarero dimisión".

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La titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del TI de Catarroja solicitó recientemente la adopción de medidas de seguridad tras la celebración de una concentración de protesta a las puertas del juzgado. EFE

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