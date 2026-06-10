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Patxi López apoya respaldar las cuentas en Extremadura pero duda que el PP rompa con Vox

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Madrid, 10 jun (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha respaldado este miércoles la propuesta de su formación en Extremadura para apoyar los presupuestos del Gobierno de María Guardiola, aunque ha dudado de que la presidenta extremeña acepte porque, a su juicio, "quiere ir con Vox, con todo y para todo".

Así lo ha asegurado a los periodistas en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por el ofrecimiento del líder socialista extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, hecho este martes, para apoyar a los presupuestos de María Guardiola si cesa a los consejeros de Vox.

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"Me parece bien", ha comentado, antes de expresar sus dudas de que la propuesta pueda prosperar porque entiende que el Partido Popular ya hace tiempo que ha elegido a Vox como "socio".

Para avalar su afirmación, ha recordado que el PP ya ha iniciado las conversaciones con la formación de Santiago Abascal para formar gobierno en Andalucía.

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"Quiere ir con Vox, con todo y para todo", ha remarcado, el portavoz socialista, quien ha ironizado con la postura del PP, al señalar que "mucho aplaudir el discurso del papa, pero luego tragan con la prioridad nacional" que, en su opinión, "es justo lo contrario de lo que dijo" el santo Padre. EFE

(Foto)

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