Maxi Araújo asegura que llega al Mundial en el mejor momento de su carrera

Montevideo, 9 jun (EFE).- El delantero uruguayo Maximiliano Araújo afirmó este martes que llegará al Mundial 2026 en el mejor momento de su carrera y destacó que todo el plantel está preparado para defender muy bien a la Celeste.

Así lo dijo a la prensa antes de abordar el avión que llevará a Uruguay a México para disputar la Copa del Mundo que este país albergará junto con Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

"Sé que arranqué muy bien en la selección, después tuve muchos altibajos, pero ahora me encuentro en el mejor momento de mi carrera. La verdad que me siento preparado y sé que voy a hacer un grandísimo mundial", apuntó.

Asimismo, señaló que representar a Uruguay "es una responsabilidad muy grande" y que eso fue hablado por un grupo "que se siente preparado" y lo va a hacer "muy bien".

PUBLICIDAD

Araújo comenzó a ser citado a la selección cuando el argentino Marcelo Bielsa se convirtió en su entrenador y desde ese momento jugó 28 encuentros, en los que cosechó once triunfos y marcó tres goles.

Antes de partir, el jugador del Sporting Lisboa destacó el apoyo de los hinchas, que este martes llegaron en horas de la noche al Aeropuerto Internacional de Carrasco para despedir al equipo.

PUBLICIDAD

"Una locura, la verdad, una felicidad tremenda. La gente está muy ilusionada como nosotros y eso para nosotros es bien importante", dijo Araújo, quien destacó la muestra de cariño.

Además, añadió: "Sabemos que el país está unido. Nosotros ahí adentro tenemos que dar la vida y así nos preparamos y así lo vamos a hacer.

PUBLICIDAD

La Celeste se estrenará en el Mundial el 15 de junio contra Arabia Saudí en un partido del Grupo H que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (video)