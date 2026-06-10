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CCOO pide actuar sobre las horas complementarias para reducir la brecha salarial de género

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Madrid, 10 jun (EFE).- CCOO ha reclamado actuar sobre las horas complementarias, un elemento que dota a las empresas de mucha flexibilidad a la hora de ampliar las jornadas a tiempo parcial, el principal factor que incide en la brecha salarial de género.

Así lo ha reclamado este miércoles el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, quien ha urgido a trasponer la directiva de condiciones previsibles y transparentes de trabajo, que se encuentra en audiencia e información pública y a la que el sindicato ha presentado alegaciones en este sentido.

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A su juicio, ha de incorporarse un criterio de garantías de previsibilidad en la utilización de la jornada complementaria en los contratos a tiempo parcial.

"Es un factor fundamental que está determinando una parte de la brecha porque determina la configuración a la baja de esos contratos parciales por la amplia flexibilidad y arbitrariedad de las empresas para configurar las jornadas complementarias sin garantías ni aviso a las mujeres que las ejercen", ha explicado.

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Asimismo, ha reclamado la pronta transposición de la directiva de transparencia salarial, que incidirá sobre la información que reciben los trabajadores de los salarios que se perciben en su empresa, desglosados por sexo, categoría, ocupación y componentes.

La secretaria de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal, ha explicado que la brecha salarial se ha ido reduciendo en los últimos años hasta situarse en el 20,6 % en 2022 gracias al impacto que han tenido las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en los sueldos más bajos, que son percibidos en su mayoría por mujeres.

"Se ha agotado el margen del impacto del SMI en la brecha salarial, que ha aumentado después de varios años en los que iba reduciéndose", por lo que ha reclamado más medidas.

En concreto, ha citado la necesidad de políticas públicas de corresponsabilidad y cuidados para las mujeres que "llegan a la parcialidad porque no tenemos tiempo para trabajar a tiempo completo".

Además, los sectores con salarios bajos suponen un porcentaje mayor del empleo de las mujeres (35 %) que del de los hombres (22 %). De hecho, las cuatro ramas de actividad con salarios más bajos están feminizadas.

Además de la jornada parcial, Vidal ha apuntado al impacto que tienen sobre la brecha salarial los complementos salariales, que explican 4 de cada 10 euros de la brecha salarial de género.

"Cuando desmembramos todos los datos de la brecha y los conceptos hay casi un 12 % que no tiene explicación objetiva", ha dicho Vidal, que responde a complementos por disponibilidad, presencia, nocturnidad.

"Las mujeres no somos dueñas de nuestro tiempo, tampoco para trabajar", ha lamentado. EFE

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