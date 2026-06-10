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0-1. Ecuador pierde ante Argentina pero clasifica a la fase de repesca del Mundial 2027

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Quito, 9 jun (EFE).- Ecuador perdió este martes 0-1 ante Argentina en Quito, pero conservó el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina y el próximo diciembre disputará la primera fase de repesca para conseguir un billete al Mundial de Brasil 2027.

La goleadora de Argentina María Florencia Bonsegundo convirtió el único tanto, el quinto personal en el torneo, en la última acción del partido disputado en la capital ecuatoriana.

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Argentina salió al partido con el afán de ganarlo y generó peligro constante porque aprovechó los espacios que dejaba Ecuador en su urgencia de ir a la zona contraria en procura de los goles.

Agostina Holzheier, Kishi Núñez y María Florencia Bonsegundo fueron las que más insistieron con sus aproximaciones y disparos en la portería ecuatoriana.

Cerca del final del primer tiempo, la atacante Núñez tuvo una clara ocasión para Argentina, pero su remate de primera intención se escapó por sobre el travesaño.

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Eliana Stabile ensayó un violento disparo desde el costado izquierdo, pero el balón pasó cerca del vertical izquierdo salvándose el arco ecuatoriano.

Mientras Ecuador retornó en procura de romper el sistema defensivo visitante, las argentinas pasaron a una labor más defensiva y atentas para ensayar contraataques.

Emily Arias desperdició una gran asistencia de Karen Flores y no logró rematar una evidente ocasión de gol para Ecuador.

Ecuador se quedó sin Samanta Avilés por expulsión en el minuto 77, de manera que solo estuvo 11 minutos en cancha porque había reemplazado a Doménica Arboleda.

La portera Lara Esponda le ganó un mano a mano a la centrocampista Justin Cuadra, en una de las escasas posibilidades de gol para Ecuador en el segundo tiempo.

Un violento remate de María Florencia Bonsegundo se estrelló en el travesaño del arco ecuatoriano.

En la última acción del partido, Bonsegundo anotó el tanto del triunfo de Argentina, que le valió para conservar el segundo puesto, con 18 puntos y la clasificación en forma directa al Mundial de Brasil, junto a Colombia que, con 20 unidades, ganó el torneo tras el triunfo por 3-4 sobre Paraguay.

- Ficha técnica:

0. Ecuador: Liceth Suárez; Nicole Charcopa, Ligia Moreira, Analiz Zambrano, Manoly Baquerizo; Stefny Cedeño, Justin Cuadra, Danna Pesantes (m.46, Karen Flores), Doménica Arboleda (m.66, Samanta Avilés); Emily Arias (m.81, Fiorella Pico) y Nayely Bolaños (m.81, Milagro Barahona).

Seleccionadora: Eva Espejo.

1. Argentina: Lara Esponda; Eliana Stabile (m.86, María Altgelt), Sophia Braun, Abril Recche, Aldana Cometti; Catalina Ongaro, Daiana Falfán (m.69, Vanina Preininger), María Florencia Bonsegundo, Justina Morcillo (m.62, Dalila Ippolito); Agostina Holzheier y Kishi Núñez (m.69, Mercedes Diz).

Seleccionador: Germán Portanova.

Gol: 0-1, m.94: María Florencia Bonsegundo.

Árbitra: Edina Alves, de Brasil. Expulsó a Samanta Avilés, de Ecuador, al minuto 77, amonestó a María Altgelt, de Argentina.

Incidencias: Partido de la última fecha de la Liga de Naciones femenina disputada, este martes, en el estadio Olímpico Atahualpa, de la capital ecuatoriana, clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027. EFE

(foto)

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