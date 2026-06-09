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Un profesor universitario alega trastorno mental para rebajar condena por agresión sexual

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Madrid, 9 jun (EFE).- Un profesor universitario ha aceptado una condena a 4 años y medio de cárcel por acosar y agredir sexualmente a tres docentes que eran subordinadas suyas, tras un acuerdo con la Fiscalía por el que la fiscal, que inicialmente pedía para él casi 13 años de prisión, acepta que tiene un trastorno metal grave y que ha reparado económicamente el daño causado.

La Audiencia Provincial de Madrid tenía fechado para este martes el juicio a un profesor de la Universidad Autónoma, que fue jefe del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación entre 2011 y 2018, y para el que la Fiscalía pedía un total de 12 años y 9 meses por tres delitos de acoso, dos de agresión sexual y un de abuso sexual a tres víctimas.

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También solicitaba 10 años de libertad vigilada y que no se acercara durante ese mismo tiempo a las víctimas, en unos hechos cuyos detalles no han trascendido.

Pero antes del comienzo el juicio las partes han llegado a un acuerdo por el que la fiscal aprecia atenuantes por trastorno psíquico -un trastorno bipolar- y reparación del daño, ya que según los informes aportados el acusado padece enfermedades "graves y incurables" y ha abonado a las víctimas 60.000, 40.000 y 10.000 euros.

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Así rebaja la condena aun total de 4 años y 6 meses de prisión y varias multas que suman más de 4.000 euros, además de libertad vigilada por 5 años.

Una vez aceptado el acuerdo el letrado de la defensa ha solicitado que no ingrese en prisión debido a su estado y la fiscal ha supeditado esta petición a que el acusado sea examinado por un médico forense oficial. EFE

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