Parlamento andaluz ensaya Mesa de edad a 2 días del primer Pleno y sin pistas sobre pactos

Sevilla, 9 jun (EFE).- El Parlamento de Andalucía acoge el próximo jueves su pleno de constitución en el que una Mesa de edad debe guiar los primeros pasos de la Cámara en esta nueva legislatura, cuestión que se ha ensayado este martes sin que se sepa, por ahora, de posibles pactos para la composición de la Mesa del Parlamento.

En el pleno de constitución se conforma una Mesa de edad que está presidida por el representante más veterano, asistido por los dos más jóvenes, según recoge el reglamento del Parlamento de Andalucía, lo que señala como presidente de la misma a Jesús Aguirre (PP), de 70 años, y como asistentes a Luis Rodrigo (Adelante Andalucía), que tiene 27 años, y a Javier Montes, de 26 años y también de Adelante Andalucía.

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Se da la circunstancia de que Aguirre fue el presidente de la Mesa de edad en 2022 y se dio paso a sí mismo como presidente del Parlamento, cargo que ha ejercido en la pasada legislatura, sin que se sepa por ahora si repetirá como presidente de la Cámara de nuevo.

Según fuentes de los grupos parlamentarios, Aguirre ha convocado este martes a los dos diputados más jóvenes para que conozcan cómo es el protocolo del pleno de constitución, que se hará por primera vez fuera del salón de plenos, ya que está en obras.

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El acto institucional en el que se debe elegir la nueva Mesa del Parlamento tendrá lugar en la Sala Alberto Jiménez-Becerril, que ha sido habilitada a tal efecto mientras acaban las obras del plenario, lo que se espera para septiembre.

Los diputados llegarán a la sesión constitutiva de la XIII Legislatura del Parlamento de Andalucía, que empieza a las 12 de la mañana para constituir la Mesa de edad, según recoge el reglamento, por el que el presidente da por abierta la sesión y luego los secretarios leerán el nombre de los diputados electos, tras lo que se procederá a la votación en urna de los miembros de la Mesa del Parlamento.

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Para elegir al presidente, señala el reglamento, cada diputado escribirá un nombre en la papeleta y el candidato con mayoría absoluta quedará elegido. Si nadie hubiera obtenido los votos suficientes -55 en este caso-, se procederá a una segunda votación en la que bastará una mayoría simple -más votos afirmativos que negativos-.

Si hay un empate, la normativa recoge "sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos, y si el empate persistiera después de cuatro votaciones, se considerará elegido el candidato propuesto individual o conjuntamente por los partidos, coaliciones o grupos con mayor respaldo electoral, atendiendo incluso al criterio de lista más votada en las elecciones".

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Además de la Presidencia, la Mesa se compone de tres Vicepresidencias y tres Secretarías, elegidos por orden de número de votos de forma correlativa de modo que, si no hay acuerdo previo y cada partido vota a sus candidatos, el PP debería tener cinco puestos en la Mesa -Presidencia y otros cuatro- y el PSOE, tres.

Ahora bien, la normativa del Parlamento establece que "todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa".

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En esta legislatura son cinco los grupos: PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía, de modo que los portavoces deberán acordar cómo se integran en la Mesa, algo que en la pasada legislatura se solucionó dando una vocalía con voz pero sin voto a Por Andalucía. EFE