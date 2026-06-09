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Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio de dos cooperativas en Lleida

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Lleida, 9 jun (EFE).- Los Mossos d’Esquadra investigan el origen del incendio que ha quemado dos cooperativas frutícolas en Lleida, declarado la noche del lunes, en el que los bomberos confinaron a los residentes del barrio de Vila Montcada-Ciutat Jardí, unas 1.300 personas y evacuaron a algunos vecinos que ya han podido regresar a su casas.

El jefe de la Región de Emergencias Lleida de los Bomberos, Joan Josep Bellostes, ha asegurado que en la zona trabajan este martes ocho equipos de bomberos, aunque durante la noche hubo hasta 43 vehículos desplazados.

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El incendio, del que los bomberos recibieron el aviso a las 22:10 horas del lunes, quedó estabilizado alrededor de las 2:30 horas.

Protección Civil de la Generalitat ha desactivado este martes la alerta del Plan de Protección Civil de Catalunya (Procicat), que se mantiene en prealerta tras mejorar las condiciones en el recinto de las dos empresas de fruta.

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El teléfono de emergencias 112 ha gestionado 244 llamadas al inicio del fuego, cuya columna fue muy visible desde distintos puntos de Lleida, según un comunicado de Protección Civil.

A su llegada, los Bomberos encontraron un incendio completamente desarrollado.

Viendo la magnitud de las llamas y de la columna de humo, decidieron realizar una evacuación de la primera línea de casas y confinar el resto del barrio de Vila Montcada – Ciutat Jardí, aproximadamente unas 1.300 personas.

Las personas evacuadas, salvo tres, que han pasado la noche en casa de unos familiares, han podido regresar a sus casas.

El incendio consumió completamente todas las cajas de madera y palés que había en el exterior, y quemó también dos naves industriales de la cooperativa, donde se produjo un colapso de las cubiertas y las fachadas.

Los Bomberos trabajan en la valoración de la afectación de las naves industriales, tanto las que han quemado como las que no.

Los Bomberos han trabajado con una veintena de camiones de agua, la Unidad de Mando Media y la Unidad de Mando Pesado con Técnicos Especialistas Operadores de Control (TEOC), además de otras unidades especializadas del cuerpo. EFE

cll/eba/ros

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